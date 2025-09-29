Las leyendas de Mendoza que perduran generación tras generación

Desde las alturas de la Cordillera hasta las tramas del campo y los caminos, Mendoza guarda leyendas que atraviesan el tiempo. Estos relatos no solo están envueltos en misterio , sino que son hilos que tejen la identidad local y que, en alguna que otra ocasión, sirven para impresionar a un visitante o asustar a un amigo.

Algunos cuentos rondan por las casas de los mendocinos desde hace más de un siglo. Otros son más contemporáneos e incorporan, en el boca en boca, algunas variaciones . Lo cierto es que, desde los primeros días del Hombre, las historias y relatos guardan no solo pedazos de la historia de un pueblo, sino que ayudan a comprender cosmovisiones y, con cada modificación, se consolidan en una suerte de bitácora que da cuenta de los cambios de la sociedad.

De esta forma, “ El Futre ”, “ La Luz Mala ” o la “ Caverna de las Brujas ” suelen colarse entre charlas distendidas en pijamadas, en una tarde en el Dique Potrerillos o durante un asado con familiares, como disparadores para que los presentes puedan compartir sus propias historias paranormales o sucesos que no pueden explicar.

Mendoza nada tiene que envidiarle al folclore europeo o anglosajón, donde las narrativas de fantasmas, duendes o cambiaformas trascendieron la difusión oral hasta llegar a la gran pantalla. A continuación, algunos de los relatos que más resuenan en la provincia :

1. El Futre: el jinete sin cabeza que recorre la cordillera

Una de las leyendas más destacadas es la del Futre, un fantasma que vaga por la zona cordillerana sosteniendo su propia cabeza entre las manos. Suele aparecer entre Uspallata y Las Cuevas, especialmente en los tramos del antiguo ferrocarril que cruzaba la montaña.

Se cuenta que un hombre de apellido Foster (o “Fostre” en algunas versiones) habría cometido actos injustos durante la construcción del ferrocarril, como se recopilan en esta nota de Sitio Andino. Tras un ataque en el que perdió la vida —y su cabeza—, su espíritu errante busca venganza o expiación.

2. La Luz Mala: el halo que acecha en las noches de montaña

Otra leyenda muy difundida en el folclore mendocino es la de la Luz Mala. Se la describe como una luz flotante que aparece en alturas o caminos rurales, siguiendo al caminante o permaneciendo inmóvil cerca del suelo.

En regiones de alta montaña, camioneros y viajeros aseguran haber visto esa luz en rutas como las que conectan Puente del Inca y Las Cuevas. Muchos creen que es un espíritu en pena que no recibió sepultura, o una alerta para alejarse del lugar.

Sin embargo, esta aparición misteriosa tiene una explicación según la ciencia: la luminosidad que atrapa la atención de los viajeros puede producirse, en la noche, por la fosforescencia generada por la descomposición de materias orgánicas que están sobre la tierra.

3. La leyenda del Puente del Inca: petrificación y magia incaica

El Puente del Inca, ubicado en el departamento de Las Heras, también es protagonista de relatos míticos. Según una de las versiones, en tiempos del imperio inca, un príncipe enfermo debía cruzar la zona de altas aguas para curarse. Para permitirle el paso, guerreros se alinearon y formaron un puente humano que luego quedó petrificado cuando el noble volteó a mirar.

Otras versiones sostienen que los guerreros se convirtieron en roca como castigo o como manifestación de lo sagrado.

4. Las Siete Puertas del Infierno

Según la leyenda urbana recogida en el libro “Mendoza Tiembla”, Martín Rumbo, la capital alberga siete portales del infierno. Seis de ellos estarían ubicadas en el microcentro y la séptima a orillas del lago del Parque General San Martín. La creencia popular dice que estos portales se abren cada día a las 3 am, reportándose fenómenos extraños e inexplicables en sus alrededores.

5. Caverna de las Brujas: espacios sagrados bajo tierra

La Reserva natural Caverna de las Brujas, en Malargüe, es otro sitio cargado de leyendas. Se dice que las galerías y cuevas fueron utilizadas por pueblos originarios para ceremonias mágicas y rituales. El nombre mismo evoca la presencia de “brujas” o figuras sobrenaturales, aludiendo a sombras danzantes y mitos del más allá.

Muchos pobladores rurales evitan explorar ciertas zonas por temor o respeto a esas historias, reforzando la idea de que esas cuevas guardan secretos antiguos ligados a lo espiritual.

6. La Laguna de la Niña Encantada

También en la zona más austral de Mendoza, se cuenta que una princesa fue prometida en matrimonio para sellar la paz entre dos pueblos. Pero cuando quisieron llevársela, ella y su amado, abrazados, saltaron al agua de la laguna para huir. Se dice que la bruja que los perseguía fue convertida en roca por un rayo. Desde entonces, se dice que en noches de luna llena, aparece la figura reflejada sobre el espejo del agua.

La fuerza de las leyendas y creencias mendocinas

Estas leyendas sobreviven porque cumplen funciones simbólicas: explican fenómenos naturales, enseñan valores, evocan el misterio del paisaje y conectan generaciones. En la topografía mendocina, entre montañas imponentes, rutas solitarias, cuevas profundas o la inmensidad de la ciudad, encuentran su escenario ideal.

La Cordillera, los desiertos y los valles no solo son escenarios físicos, sino territorios donde el relato y la memoria se enredan con el viento, la roca y la noche. Cuentos como el del Futre o la Luz Mala reflejan temores ancestrales frente al viaje, lo desconocido, el juicio moral.

La reinterpretación moderna de estas historias (en espectáculos, música o turismo) permite que sigan vivas. Por ejemplo, la leyenda de la Difunta Correa, aunque no exclusiva de Mendoza, se celebra en múltiples puntos del país con ferias, obras y adaptaciones artísticas. “La gente los va difundiendo de generación en generación como parte de la memoria de los pueblos. Se han ido aggiornando a los tiempos, han cambiado algunos aspectos, pero el germen y origen sigue siendo el mismo”, coincide el historiador Jesús Morales.

Asimismo, el educador señala que más allá de los clásicos relatos de casas embrujadas o apariciones que tanto nos gusta escuchar (como “El pescador del Carrizal” o las distintas versiones de las mansiones “malditas” que rondan el Parque San Martín), para muchos mendocinos tienen “más significado” aquellas historias cuyos protagonistas se vuelven objeto de veneración.

“Tiene más presencia en la sociedad la figura del Gaucho Cubillos o La Lopecita, que son devociones populares y la gente se aferra a ellos para pedirles favores. En cambio, relatos de personajes míticos, como La Luz Mala, no tienen tantos seguidores porque no les dan ningún beneficio”, enfatiza.

En definitiva, ya sea por temor, respeto, devoción o curiosidad, las leyendas de Mendoza siguen vivas porque son puentes entre pasado y presente, entre lo visible y lo oculto. Al contarlas, reafirmamos raíces y alimentamos la identidad colectiva.