Descenso de temperatura y ventoso, el pronóstico del tiempo para este martes 28 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino







La primavera mendocina muestra su costado cambiante. Según el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, este martes 30 de septiembre se espera cielo parcialmente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas hacia la noche.

Durante la tarde, desde las 12 y hasta las 21, habrá circulación de viento leve de este a oeste, que afectará principalmente la zona Este y Sur de la provincia.

La nubosidad será variable: el Norte y el Valle de Uco amanecerán con cielo seminublado, mientras que el resto estará despejado. A partir de las 16, se prevé el desarrollo de tormentas de lluvia en el oeste del Gran Mendoza, especialmente en Potrerillos y la precordillera, con probable extensión hacia Luján de Cuyo y el Norte del Valle de Uco. Durante la noche, la inestabilidad podría llegar a la zona Este y mantenerse hasta la madrugada del miércoles.

En Alta Montaña, se espera cielo seminublado en el sector Norte, con nevadas leves desde la tarde y mejora de las condiciones hacia la madrugada del miércoles.

La temperatura promedio en el llano será de 20/21ºC en su máxima, mientras que las mínimas estarán entre los 3°C en el Valle de Uco y Malargüe, 8°C en el Sur, y 9°C en el Norte y Este. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Miércoles 1 de octubre : cielo algo nublado y ascenso de la temperatura , acompañado por vientos moderados del noreste. Máxima: 27°C. Mínima: 9°C

: , acompañado por vientos moderados del noreste. 27°C. 9°C Jueves 2 de octubre : se mantendrá con poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 29ºC y mínima de 11ºC.

: se mantendrá con Viernes 3 de octubre : se espera tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima de 30 grados y mínima de 12ºC.

: se espera tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima de 30 grados y mínima de 12ºC. Sábado 4 de octubre: se anuncia cielo parcialmente nublado y ventoso, con un descenso de la temperatura y vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En cordillera se prevé inestabilidad. Máxima: 25°C. Mínima: 16°C