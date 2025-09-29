29 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de septiembre en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con ascenso de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este lunes 29 de septiembre, la jornada se presentará generalmente despejada. A partir de las 21, nubosidad sin precipitación en Valle de Uco y San Rafael, extendiéndose hasta el día siguiente.

Los vientos serán con circulación de sur a norte desde las 11 hasta la medianoche, principalmente en zonas Sur y Noreste, con menor intensidad en Gran Mendoza y Valle de Uco. Se prevén velocidades cercanas a 35 km/h en la franja Este. Habrá viento Zonda en Malargüe y cordillera Sur con velocidades promedio de 40 km/h.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 24 grados y la mínima a los 6 grados

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Para este martes, 30 de septiembre, el cielo estará parcialmente nublado en zona Norte y Noreste. Resto de la provincia despejado. La circulación de viento será leve del Este (tipo brisa), afectando principalmente zona Este y zona Sur provincial. Se estima que la máxima seria de 22 grados y la mínima de 5 grados.

