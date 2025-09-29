Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de septiembre en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza Foto: Yemel Fil

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este lunes 29 de septiembre, la jornada se presentará generalmente despejada. A partir de las 21, nubosidad sin precipitación en Valle de Uco y San Rafael, extendiéndose hasta el día siguiente.

Los vientos serán con circulación de sur a norte desde las 11 hasta la medianoche, principalmente en zonas Sur y Noreste, con menor intensidad en Gran Mendoza y Valle de Uco. Se prevén velocidades cercanas a 35 km/h en la franja Este. Habrá viento Zonda en Malargüe y cordillera Sur con velocidades promedio de 40 km/h.

Se estima que la temperatura máxima llegue a los 24 grados y la mínima a los 6 grados

Pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Para este martes, 30 de septiembre, el cielo estará parcialmente nublado en zona Norte y Noreste. Resto de la provincia despejado. La circulación de viento será leve del Este (tipo brisa), afectando principalmente zona Este y zona Sur provincial. Se estima que la máxima seria de 22 grados y la mínima de 5 grados.