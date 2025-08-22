Más vuelos internacionales: Mendoza suma conexión aérea directa con Brasil

Por Sitio Andino Economía







La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo internacional hacia Brasil, operado por Latam Airlines. La autorización fue oficializada por el Gobierno nacional mediante la Disposición 24/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, por la Secretaría de Transporte.

Según lo establecido en la norma, Latam podrá operar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (Brasil), y viceversa. Esta incorporación mejora la conectividad internacional de la región de Cuyo, permitiendo vuelos directos al exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Más vuelos, más opciones Este nuevo servicio se suma a otros anuncios recientes en materia de conectividad aérea. Días atrás, otra aerolínea confirmó vuelos estacionales directos entre Río de Janeiro y Mendoza. Ahora, Latam amplía su presencia en la provincia, además de las rutas que ya opera: Santiago de Chile - Ezeiza (21 frecuencias semanales), Santiago de Chile - Aeroparque (27), Santiago de Chile - Córdoba (10) y Santiago de Chile - Mendoza (13).

image Mendoza suma vuelos directos a Brasil Desde la Secretaría de Transporte señalaron que esta medida “se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional, que busca ampliar la conectividad, aumentar las frecuencias y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la llegada de más compañías aéreas al país”.

Además, remarcaron que “se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos en un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros”/ Noticias Argentinas