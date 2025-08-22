BOLETÍN OFICIAL

Más vuelos internacionales: Mendoza suma conexión aérea directa con Brasil

Impulsado por el Gobierno nacional, la provincia de Mendoza amplía su oferta aérea internacional con un nuevo vuelo directo a Brasil.

Más vuelos internacionales: Mendoza suma conexión aérea directa con Brasil

Más vuelos internacionales: Mendoza suma conexión aérea directa con Brasil

Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza suma un nuevo vuelo internacional hacia Brasil, operado por Latam Airlines. La autorización fue oficializada por el Gobierno nacional mediante la Disposición 24/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, por la Secretaría de Transporte.

Según lo establecido en la norma, Latam podrá operar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Mendoza – Guarulhos (Brasil), y viceversa. Esta incorporación mejora la conectividad internacional de la región de Cuyo, permitiendo vuelos directos al exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Lee además
Desde este viernes, habrá paros escalonados de controladores aéreos.
Conflicto

Desde este viernes, habrá paros escalonados de controladores aéreos
Cerrará un importante aeropuerto: cancelaciones, reembolsos y nuevas rutas internacionales
Cuál es el motivo

Cerrará un importante aeropuerto: cancelaciones, reembolsos y nuevas rutas internacionales

Más vuelos, más opciones

Este nuevo servicio se suma a otros anuncios recientes en materia de conectividad aérea. Días atrás, otra aerolínea confirmó vuelos estacionales directos entre Río de Janeiro y Mendoza. Ahora, Latam amplía su presencia en la provincia, además de las rutas que ya opera: Santiago de Chile - Ezeiza (21 frecuencias semanales), Santiago de Chile - Aeroparque (27), Santiago de Chile - Córdoba (10) y Santiago de Chile - Mendoza (13).

image
Mendoza suma vuelos directos a Brasil

Mendoza suma vuelos directos a Brasil

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que esta medida “se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno nacional, que busca ampliar la conectividad, aumentar las frecuencias y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la llegada de más compañías aéreas al país”.

Además, remarcaron que “se continúa avanzando en la apertura del sector aéreo, con una mayor oferta de vuelos en un mercado más libre y beneficioso tanto para las empresas como para los pasajeros”/ Noticias Argentinas

Temas
Seguí leyendo

Viajar sin gastar de más: el Travel Sale 2025 pone al turismo en promoción

Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza

De qué trata el nuevo programa de beneficios de ANSES para jubilados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 22 de agosto de 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 22 de agosto de 2025

Coninagro afirma que se pueden comprar más alimentos con el salario

Dónde comprar jeans más baratos: supermercados ofrecen hasta 50% de descuento

Exportaciones: el agro aportó el 60% de las ventas al exterior en lo que va del 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Desde este viernes, habrá paros escalonados de controladores aéreos.
Conflicto

Desde este viernes, habrá paros escalonados de controladores aéreos

Las Más Leídas

Se recuperaron más de $95 millones a favor de los vecinos de San Rafael. video
Promedio de 120 denuncias mensuales

San Rafael: más de 900 vecinos recuperaron su dinero tras reclamos en Defensa del Consumidor

Las ráfagas de viento Zonda comenzaron alrededor de las 14:30
Atención

Fuertes ráfagas de viento Zonda llegaron al llano en Mendoza

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor sigue cerrado.
Alta Montaña

Así está el Paso Los Libertadores: el mal tiempo persiste y el corredor continúa cerrado

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un bobazo: volvete loco con nosotros
automovilismo

Confirmaron a Bottas en la F1 y a Franco Colapinto le dio un "bobazo": volvete loco con nosotros

Cómo está hoy el Paso Los Libertadores este viernes 22 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 22 de agosto

Te Puede Interesar

Operativo especial en General Alvear por el paso de hinchas chilenos tras los intendentes en Avellaneda.
Mirá el video

Operativo especial en General Alvear para escoltar a los hinchas chilenos tras los incidentes en Avellaneda

Por Pablo Segura
El incendio afectó a tres terrenos donde hay cabañas y casas de fin de semana. 
importante operativo policial

Un incendio de pastizales terminó destruyendo casas y quinchos en Maipú

Por Pablo Segura
El diputado nacional Álvaro Fernando Martínez forma parte de las filas libertarias. 
Acuerdo LLA+CM

Qué dijo Álvaro Martínez sobre su viraje y la decisión de sumarse a una lista con cornejistas

Por Cecilia Zabala