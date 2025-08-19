Una aerolínea brasileña ofrecerá vuelos directos entre Río de Janeiro y Mendoza

GOL Líneas Aéreas , una de las principales compañías de Brasil , operará por primera vez una ruta estacional entre Río de Janeiro y la provincia de Mendoza durante la próxima temporada de verano. Entre el 5 de enero y el 12 de abril de 2026 , ofrecerá dos vuelos semanales directos en ambos sentidos.

La conexión entre el Aeropuerto Internacional Tom Jobim – RIOgaleão y el Aeropuerto Internacional El Plumerillo tiene como objetivo facilitar el arribo de turistas brasileños interesados en participar de las celebraciones de la vendimia , así como en otras propuestas culturales y turísticas de la provincia. Al mismo tiempo, se presenta como una nueva alternativa para los viajeros mendocinos que deseen vacacionar en Río de Janeiro o conectar con otros destinos dentro de Brasil.

“El vuelo directo a la capital fluminense permitirá un desplazamiento más cómodo y rápido para los argentinos que quieran disfrutar de Río. A su vez, los cariocas y otros viajeros brasileños interesados en los atractivos y experiencias que ofrece Mendoza encontrarán en esta nueva ruta estacional una opción práctica para viajar. Esta medida refuerza nuestra presencia en Río de Janeiro y Galeão , y consolida el liderazgo de GOL en los vuelos entre Brasil y Argentina”, afirmó Rafael Araujo, director ejecutivo de Planificación de GOL.

Por su parte, Rafael Sampaio, gerente de Aviation Development de RIOgaleão, señaló: “La nueva ruta directa entre Río y Mendoza amplía la conectividad internacional de la Ciudad Maravillosa y fortalece aún más el turismo entre Brasil y Argentina . Además de ofrecer mayor comodidad a los pasajeros, esta operación estratégica refuerza el rol del Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro como hub de GOL para diversos destinos nacionales, facilitando la llegada de visitantes tanto a Río como a otras regiones turísticas del país.”

Más opciones de ocio para los argentinos

Los argentinos que viajen con GOL no solo podrán disfrutar de Río de Janeiro, sino también conectarse con otros destinos turísticos de Brasil desde RIOgaleão. Entre ellos se destacan Porto Seguro, Salvador, Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Florianópolis y Navegantes/Balneario Camboriú, entre otros.

A su vez, los turistas brasileños provenientes de estas ciudades —así como de Brasilia, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Campinas y Cuiabá— podrán acceder a Mendoza con mayor facilidad a través de conexiones vía Río de Janeiro.

Durante la vigencia de la ruta estacional GIG-MDZ, continuarán operando los cuatro vuelos semanales directos entre Guarulhos y El Plumerillo. De esta manera, los clientes contarán con opciones desde San Pablo o Río de Janeiro para planificar sus viajes según sus necesidades.

Los vuelos entre Río de Janeiro y Mendoza serán operados con modernos aviones Boeing 737, con capacidad para 176 pasajeros en configuración internacional.

Ventajas de volar con GOL

Todos los vuelos internacionales de GOL ofrecen la opción de clase GOL Premium Economy. Esta categoría brinda mayor espacio para las piernas, mayor reclinación del asiento, butaca central bloqueada, más acumulación de millas, dos piezas de equipaje facturado sin costo, y un servicio de a bordo mejorado, que incluye comidas calientes.

Smiles, el programa de fidelización de GOL, también ofrecerá estos vuelos en su plataforma. Los clientes podrán comprar pasajes a Mendoza pagando en efectivo, acumulando millas, canjeando sus millas, o utilizando la opción Smiles & Money, que permite combinar millas con dinero. Actualmente, Smiles cuenta con más de 50 socios en 160 países, conectando a más de 1600 destinos.

En el Aeropuerto Internacional Tom Jobim, los pasajeros pueden acceder a la sala VIP GOL Smiles Internacional para una experiencia de viaje aún más confortable.

image Ya pueden comprarse pasajes para viajar a Brasil a través de GOL.

Los pasajes ya están disponibles en todos los canales oficiales de GOL, incluyendo su sitio web y aplicación.

Frecuencias y horarios

Los vuelos se realizarán entre el 5 de enero y el 12 de abril de 2026, con los siguientes días y horarios:

Río de Janeiro (GIG) – Mendoza (MDZ): 22:00 h – 02:25 h | Frecuencia: lunes y sábados;

22:00 h – 02:25 h | Frecuencia: lunes y sábados; Mendoza (MDZ) – Río de Janeiro (GIG): 03:15 h – 07:00 h | Frecuencia: martes y domingos

Sobre GOL Líneas Aéreas

Fundada en 2001, GOL es una aerolínea brasileña que forma parte del Grupo Abra. Opera una flota estandarizada de 141 aviones Boeing 737 y transporta más de 30 millones de pasajeros al año. Con un equipo de 14.000 empleados, la seguridad operativa es su principal prioridad.

La compañía mantiene acuerdos de código compartido e interlínea con aerolíneas como American Airlines y Air France-KLM, lo que le permite expandir su red internacional. Además, su ecosistema incluye el programa de fidelización Smiles —uno de los más relevantes de Brasil— y GOLLOG, su unidad de transporte de carga regular.

En el primer semestre de 2025, GOL fue reconocida como la aerolínea más puntual de Brasil.