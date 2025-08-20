El Gobierno de Mendoza podrá usar Amazon y Mercado Libre para compras oficiales

Por Sofía Pons







El gobierno de Mendoza podrá realizar compras a través de comercio electrónico, mediante plataformas como Mercado Libre o Amazon. El decreto establece que la modalidad será mediante contrataciones directas, pero se deberán argumentar los motivos por los que eligen esta vía de compra.

"El trámite de adquisición de los bienes y servicios deberá contener el requerimiento de contratación aprobado por autoridad competente, con la debida justificación del procedimiento de contratación propuesto y de la oferta seleccionada", indica el decreto publicado el martes 19 de agosto en el Boletín Oficial.

Las autoridades deberán explicar los motivos por los cuales es conveniente la compra online. "Se deberán acreditar las demás ofertas compulsadas en las plataformas transaccionales consultadas y las razones que sirven de fundamento para la elección de aquella que se considere más conveniente. La comparación de ofertas deberá incluir fecha de relevamiento y evidencia documentada de la compulsa", detalla el documento.

Amazon comercio electronico impuestos La compra tiene que asegurar la trazabilidad y seguridad, así sea por Mercado Libre o Amazon, entre otras plataformas. El gobierno de Mendoza habilita las compras oficiales online La normativa del Ejecutivo también establece cómo será el manejo sobre los envíos. "En caso de que la compra no incluya gastos de envío, tanto en la adquisición como en eventuales devoluciones, dichos costos deberán computarse para evaluar el monto total de la compra y cuando no se encuentren discriminados en la plataforma deberán ser estimados de manera razonable y documentada", indica el decreto.

Además, el documento detalla que se deberán respetar los principios de seguridad, trazabilidad y legalidad en la administración de los fondos públicos. "A los efectos del pago del precio, los organismos contratantes que integran la Administración Provincial, podrán utilizar los medios de pago disponibles en las respectivas plataformas y entornos transaccionales", aclara. Por último, el decreto estipula que se podrán utilizar tarjetas corporativas "cuando se liquiden viáticos nacionales y al exterior como así también para Anticipos con Cargo a Rendir Cuentas para los usuarios que deban cumplir Misiones Oficiales", pero a su vez "para todo tipo de compras que se lleven a cabo bajo la modalidad de contratación". pedido_287435_14082025