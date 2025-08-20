Renovar tu televisor ahora es más fácil: cómo funciona el Plan Canje de Samsung

En un contexto económico complejo para las familias argentinas, acceder a un televisor u otro dispositivo tecnológico puede ser difícil. Por eso, aprovechar promociones como el Plan Canje de Samsung se vuelve una opción conveniente e inteligente. Este programa permite entregar un televisor usado como parte de pago y acceder a importantes beneficios al comprar un nuevo Smart TV.

Además, incluye cuotas sin interés, reintegros en efectivo y promociones que pueden superar el 30% en modelos seleccionados .

El Plan Canje de Samsung es una promoción que está disponible en todo el país (excepto Tierra del Fuego) y ofrece la posibilidad de renovar tu Smart TV con un ahorro de hasta el 36% , además de opciones de financiación en cuotas sin interés .

El plan incluye un reintegro adicional en efectivo, que se aplica una vez que la empresa valida el estado del equipo entregado.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung

El proceso es 100% online, ágil y consta de cinco pasos:

Ingresar al sitio web de Samsung y elegir el modelo deseado.

Cotizar tu televisor actual completando un formulario.

Finalizar la compra y abonar el total.

Recibir el nuevo equipo en tu domicilio.

Samsung se contacta por WhatsApp para verificar el estado del televisor usado.

El Plan Canje de Samsung permite un ahorro de hasta un 36%

Luego de esa validación, recibirás el reintegro en tu medio de pago dentro de los 15 a 20 días hábiles. Ese monto depende del estado real del equipo entregado y puede ajustarse si difiere de lo declarado.

Qué requisitos debe cumplir tu televisor

Para acceder al plan, el televisor que entregás debe:

Encender y apagar correctamente.

Tener visible el número de serie.

Qué modelos están incluidos en el Plan Canje

Entre los modelos disponibles para el canje se destacan:

43" Neo QLED 4K QN90C Gaming – $1.719.999 (hasta 36% de ahorro);

– $1.719.999 (hasta 36% de ahorro); 55" OLED 4K S90C – $3.464.999 (hasta 34%);

– $3.464.999 (hasta 34%); 55" Neo QLED 4K QN85C – $2.469.999 (hasta 29%);

– $2.469.999 (hasta 29%); 65" The Frame Art Mode 4K LS03B + marco – $2.939.999 (hasta 25%);

– $2.939.999 (hasta 25%); 98" QLED 4K Q80C Smart TV – $10.679.999 (hasta 12%)

La mayoría puede abonarse en 9 cuotas sin interés o 12 cuotas sin interés con Banco Nación y Santander. Además, pagando en un solo pago se obtiene un 20% de descuento extra/ El Cronista