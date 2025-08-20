OPORTUNIDAD

Renovar tu televisor ahora es más fácil: cómo funciona el Plan Canje de Samsung

Los altos precios dificultan el acceso a la tecnología. Sin embargo, el Plan Canje de Samsung lo facilita: de qué se trata y cómo acceder a un televisor nuevo.

Renovar tu televisor ahora es más fácil: cómo funciona el Plan Canje de Samsung

Renovar tu televisor ahora es más fácil: cómo funciona el Plan Canje de Samsung

Por Sitio Andino Economía

En un contexto económico complejo para las familias argentinas, acceder a un televisor u otro dispositivo tecnológico puede ser difícil. Por eso, aprovechar promociones como el Plan Canje de Samsung se vuelve una opción conveniente e inteligente. Este programa permite entregar un televisor usado como parte de pago y acceder a importantes beneficios al comprar un nuevo Smart TV.

Además, incluye cuotas sin interés, reintegros en efectivo y promociones que pueden superar el 30% en modelos seleccionados.

Lee además
Cómo Brasil triplicó a Argentina en producción de granos y competitividad agropecuaria
Agroindustria

Cómo Brasil triplicó a Argentina en producción de granos y competitividad agropecuaria
El Gobierno de Mendoza podrá usar Amazon y Mercado Libre para compras oficiales
Comercio online

El Gobierno de Mendoza podrá usar Amazon y Mercado Libre para compras oficiales

Qué es el Plan Canje de Samsung

El Plan Canje de Samsung es una promoción que está disponible en todo el país (excepto Tierra del Fuego) y ofrece la posibilidad de renovar tu Smart TV con un ahorro de hasta el 36%, además de opciones de financiación en cuotas sin interés.

El plan incluye un reintegro adicional en efectivo, que se aplica una vez que la empresa valida el estado del equipo entregado.

Cómo funciona el Plan Canje de Samsung

El proceso es 100% online, ágil y consta de cinco pasos:

  • Ingresar al sitio web de Samsung y elegir el modelo deseado.
  • Cotizar tu televisor actual completando un formulario.
  • Finalizar la compra y abonar el total.
  • Recibir el nuevo equipo en tu domicilio.
  • Samsung se contacta por WhatsApp para verificar el estado del televisor usado.
tn_com_ar-de-cuanto-es-el-nuevo-limite-para-las-compras-online-en-el-exterior-foto-adobestock-W77LYPJ4H5E2DADW2FGEDUNKFA.jpg
El Plan Canje de Samsung permite un ahorro de hasta un 36%

El Plan Canje de Samsung permite un ahorro de hasta un 36%

Luego de esa validación, recibirás el reintegro en tu medio de pago dentro de los 15 a 20 días hábiles. Ese monto depende del estado real del equipo entregado y puede ajustarse si difiere de lo declarado.

Qué requisitos debe cumplir tu televisor

Para acceder al plan, el televisor que entregás debe:

  • Encender y apagar correctamente.
  • Tener visible el número de serie.

Qué modelos están incluidos en el Plan Canje

Entre los modelos disponibles para el canje se destacan:

  • 43" Neo QLED 4K QN90C Gaming – $1.719.999 (hasta 36% de ahorro);
  • 55" OLED 4K S90C – $3.464.999 (hasta 34%);
  • 55" Neo QLED 4K QN85C – $2.469.999 (hasta 29%);
  • 65" The Frame Art Mode 4K LS03B + marco – $2.939.999 (hasta 25%);
  • 98" QLED 4K Q80C Smart TV – $10.679.999 (hasta 12%)

La mayoría puede abonarse en 9 cuotas sin interés o 12 cuotas sin interés con Banco Nación y Santander. Además, pagando en un solo pago se obtiene un 20% de descuento extra/ El Cronista

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto de 2025

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

Jimena Latorre abrió la Argentina Energy Week y confirmó una cumbre minera y financiera en Mendoza

Airbnb elige a la Argentina como mercado clave de un megaplan mundial de 230 millones de dólares

Argentina suspende temporalmente las exportaciones por un caso de gripe aviar

YPF modifica su estructura directiva con cambios en las energías renovables y finanzas

Furor por las casas "Tiny House": qué son, cuánto cuestan y cómo conseguir una

Cuánto hay que invertir en un depósito a plazo fijo para ganar $100.000

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente Marcos Calvente estuvo presente en la inauguración del supermercado.
Inversiones

Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

Las Más Leídas

El Paso Internacional Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 20 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 20 de agosto

La Alianza Provincias Unidas presentó candidatos en todos los departamentos video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas a concejales de Provincias Unidas en los doce departamentos que van a las urnas

Uno de los allanamientos en San Carlos. 
la víctima sigue muy grave

Allanamientos masivos en San Carlos: cinco detenidos por el caso del boxeador baleado

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3297 del miércoles 20 de agosto

La muerte causó una fuerte conmoción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
tras una asamblea

Conmoción por la muerte de un trabajador del Instituto Nacional de Vitivinicultura

Te Puede Interesar

Diputados frenó el aumento a jubilados y la moratoria previsional video
Congreso nacional

Quedó firme el veto a las jubilaciones: cómo votaron los mendocinos y los dos que "se dieron vuelta"

Por Facundo La Rosa
IMPSA reanudará el traslado del reactor.
Reanudarán el operativo

El titán de IMPSA retomará su viaje: dónde habrá cortes de tránsito

Por Sofía Pons
El nuevo funcionario fue precandidato a intendente en las PASO 2023
Gabinete nacional

El primer efecto de "Petri candidato": colocó un hombre de su entorno en Anses Mendoza

Por Facundo La Rosa