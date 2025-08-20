Cuál es el nuevo supermercado mayorista de Mendoza que ofrece precios accesibles

El intendente Marcos Calvente estuvo presente en la inauguración del supermercado. Municipalidad de Guaymallén

Rodeo de la Cruz cuenta con un nuevo supermercado mayorista que brinda precios accesibles y genera empleo local. Los vecinos del departamento de Guaymallén y el Gran Mendoza ya pueden visitar la nueva propuesta comercial en Bandera de los Andes 9822.

Este miércoles, abrió sus puertas "Nina tu Mayorista" , con un acto en el que participaron los dueños de la cadena, Daniel, Ignacio y Javier Sánchez, como también el intendente Marcos Calvente , funcionarios municipales, entre otros.

"Es una inauguración en tiempos de crisis. Los dueños de estos emprendimientos ponen mucho en juego, no solo recursos económicos, sino tiempo de sus vidas, entregan mucho para que estos sueños terminen concretándose. Nosotros bregamos por las inversiones en todo el departamento de Guaymallén , porque creemos que en esa inversión y en ese crecimiento económico está la mejora de la calidad de vida de nuestra gente. Implica nuevas fuentes laborales y mejora la competitividad y la accesibilidad de los vecinos de la zona a productos", expresó Calvente.

La distribuidora Nina ya tiene presencia en el Gran Mendoza , en diferentes locales en ferias como las de Guaymallén , del Este , Godoy Cruz , y Las Heras . Sin embargo, el nuevo local en Rodeo de la Cruz tiene la particularidad de que es el primero fuera del circuito ferial, con el objetivo de llegar de forma directa a los consumidores con precios accesibles.

"Es una apuesta grande porque, por primera vez, salimos del terreno que conocíamos. Queremos que Nina sea una opción cercana para las familias, que encuentren en nosotros precios realmente accesibles. Comercializamos alimentos, bebidas e higiene personal, igual que un supermercado, pero con valores muy por debajo de la competencia", expresó el gerente de la firma, Fernando Cartofiel.

Además, agregó: "Algunos nos decían que podía ser un lugar difícil, pero nosotros creemos que los alimentos deben estar al alcance de todos. Este es un punto clave, donde se cruzan carriles principales y donde más se necesita una propuesta como la nuestra. Por eso también contratamos personal del propio Rodeo de la Cruz: queremos integrarnos a la comunidad".

La fortaleza del emprendimiento es que brinda precios mayoristas a las familias y público en general, pero también es un punto de abastecimiento de pequeños comercios.

Políticas para impulsar las inversiones privadas

Calvente recordó las nuevas iniciativas de "Guaymallén Invierte con vos" que ha implementado el municipio para incentivar la inversión comercial y también de construcciones. Se trata de la eliminación de tasas, aforos y derechos para nuevos emprendimientos u obras.

"Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para propiciar esto, nuevos emprendimientos, inversiones y comercios en el departamento. Tenemos un programa muy ambicioso que se llama 'Impulsamos Guaymallén' donde se devuelve el 40% de la inversión y eliminamos más de 101 tributos, eso impacta al sector comercial, pero también a los vecinos. Esos tributos que eliminamos no son una cuestión meramente enunciativa, se eliminaron aforos, derechos y tasas que van a mejorar económicamente la realidad de nuestras familias", explicó.

Políticas de incentivo a los emprendimientos