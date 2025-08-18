"Impulsamos Guaymallén": el plan que convierte al departamento en un polo atractivo para invertir

El intendente de Guaymallén , Marcos Calvente , presentó este viernes el programa “Impulsamos Guaymallén” ante más de 50 comerciantes de la zona de Belgrano . Se trató de la tercera de una serie de reuniones que la comuna organiza con grupos reducidos de empresarios y emprendedores locales, con el fin de exponer los beneficios del plan y brindar atención personalizada para iniciar los trámites.

Durante el encuentro, Calvente remarcó que el objetivo es facilitar la apertura de nuevos comercios, fortalecer a los ya existentes y promover empleo genuino . Para ello, se pusieron en marcha tres herramientas centrales:

En detalle Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral

ANR para comercios : aportes no reembolsables de hasta $3 millones para obras de modernización, renovación de fachadas, accesibilidad y mejoras edilicias.

Guaymallén invierte con vos : reintegros equivalentes al 40% de la inversión realizada , con un tope de $4 millones por comercio. La devolución se realiza en efectivo y en crédito fiscal transferible.

Menos impuestos, más trabajo : eliminación de más de 100 tasas municipales, con el fin de simplificar el sistema tributario y dar previsibilidad a quienes invierten.

Aforo Cero : eliminación total de los costos de habilitaciones y trámites administrativos, lo que convierte a Guaymallén en el primer municipio del país en aplicar esta política.

“Queremos que Guaymallén sea el mejor lugar para invertir, crecer y generar empleo . Hoy ofrecemos estabilidad, reglas claras y acompañamiento concreto para cada comerciante”, sostuvo Calvente durante la presentación.

El programa está vigente para inversiones realizadas desde junio de 2025. Además, la comuna habilitó canales de asesoramiento personalizados, tanto presenciales como virtuales, para quienes deseen inscribirse.

Con estas medidas, Guaymallén busca posicionarse como un departamento competitivo y atractivo para la inversión privada, simplificando trámites, reduciendo la carga fiscal y acompañando con aportes directos a quienes apuesten por el desarrollo local.

Teléfono para solicitar los ANR: WhatsApp al 261 5559302

Para el resto de los programas, acercarse a la Dirección de Comercio: Dirección: Benavente 4153 - al lado del banco Santander Río y frente al edificio central de la comuna -. Teléfono de consultas: 4498228.

Cómo acceder al botón de pánico para comercios en Guaymallén

El jefe comunal también abordó una de las mayores preocupaciones de los comerciantes: la inseguridad, con una herramienta que ha probado ser de utilidad para los vecinos, y tiene que ver con el botón de pánico, que activa una alarma en el centro de monitoreo de la Comuna y permite que personal de la Municipalidad actúe, en coordinación con la Policía de Mendoza para ofrecer una rápida atención.

Los locales interesados en sumarse al programa deben contar con resolución de habilitación emitida por la Dirección de Comercio y firmar la adhesión correspondiente al sistema. Una vez incorporados, reciben la botonera con tres funciones: emergencias médicas, situaciones sospechosas o hechos de inseguridad y principios de incendio.

Para más información y asesoramiento, los comerciantes pueden comunicarse con el área de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Guaymallén a los teléfonos 261 5068820 o 261 2645294.

El intendente Marcos Calvente invitó a los vecinos a sumarse: “Queremos que cada comerciante se sienta respaldado. Este botón de pánico es gratuito, fácil de usar y conecta de manera inmediata con nuestro Centro de Monitoreo para dar una respuesta rápida y eficaz. Es una herramienta más para cuidar a quienes todos los días invierten y generan trabajo en Guaymallén”.