La DGE en alerta: la matrícula de sala de 4 y 5 se desploma por la baja natalidad.

La Dirección General de Escuelas anunció el inicio de las inscripciones para las salas de 3, 4 y 5 años para el ciclo 2026 en Mendoza y la noticia trajo consigo un dato que pone en alerta al sistema educativo provincial: una significativa y sostenida caída en la matrícula del Nivel Inicial , especialmente en las salas obligatorias.

Según los registros oficiales, y en línea con una tendencia que se replica a nivel nacional y mundial, la sala de 4 años perdió casi un 37% de inscripción y la sala de 5 años bajó un 32% en comparación con el 2020.

Hay una sostenida y significativa caída en la matrícula del Nivel Inicial.

El panorama no es nuevo y las autoridades de la Dirección General de Escuelas están al tanto de esta realidad que se replica en todo el país. De hecho, el director de Educación Inicial de la DGE, Marcelo García , confirmó la tendencia en diálogo con Aconcagua Radio :

Sala de 5 Años: pasó de 28.292 chicos inscriptos en 2020 a 20.691 en 2024, lo que representa un descenso de casi 8.000 alumnos en ese período. Para 2025, la proyección es de 19.076 inscriptos, manteniendo la caída.

Sala de 4 Años: en 2023, se registraron 20.590 niños, mientras que la matrícula actual es de 16.331.

García señaló que "esta baja se observa tanto a nivel de la gestión estatal como privada y responde a múltiples factores, como el control de la natalidad y, notablemente, la resignificación del rol de la mujer, que hoy prioriza decisiones de realización personal y una planificación familiar más consciente".

jardin de infantes, escuela, colegio, jardincito, niños.jpg La disminución de la matrícula se observa tanto en la gestión pública como privada. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La contratendencia de sala de 3: demanda en alza y genuina

Mientras la matrícula de las salas obligatorias cae, la sala de 3 años muestra una situación diferente. Desde 2023, la provincia universalizó las salas de 3, lo que generó una demanda genuina por parte de las familias.

En 2023 se abrieron 63 salas de 3.

En la actualidad, la provincia cuenta con 198 salas distribuidas en todo el territorio, y ya se evalúa la posibilidad de incorporar más para satisfacer la demanda.

Inscripciones 2026: requisitos y cronograma completo

La Dirección General de Escuelas (DGE) ya definió las fechas y etapas para la inscripción del ciclo lectivo 2026. Los padres y responsables deben tener en cuenta que el proceso se organiza por etapas de prioridad:

Requisitos por edad de nacimiento:

Sala de 3 : nacidos entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

: nacidos entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Sala de 4: nacidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

nacidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Sala de 5: nacidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021.

nivel inicial, ni Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Fechas clave y etapas de inscripción:

El proceso se extiende desde octubre hasta diciembre, priorizando a estudiantes que ya están en el sistema o tienen vínculos con la escuela.

Primera Etapa: niños que ya asisten al Nivel Inicial (Ratificación), del 6 al 9 de octubre .

niños que ya asisten al Nivel Inicial (Ratificación), del . Segunda Etapa: hermanos de estudiantes y niños con CUD (Certificado Único de Discapacidad), del 16 y 17 de octubre .

hermanos de estudiantes y niños con CUD (Certificado Único de Discapacidad), del . Tercera Etapa: hijos de personal docente y no docente de la escuela, del 24 al 30 de octubre y del 31 de octubre al 7 de noviembre.

hijos de personal docente y no docente de la escuela, del Cuarta Etapa: nuevos aspirantes con domicilio cercano a la escuela o laboral del adulto responsable, del 18 al 20 de noviembre y del 25 al 28 de noviembre.

