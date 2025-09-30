30 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Foto: Cristian Lozano

El hecho ocurrió el miércoles 24 de septiembre, cuando las hermanas Brisa (7 años) y Carolina Segovia (10) bajaron de un colectivo, intentaron cruzar la calle para no perder la combinación con otro micro y fueron atropelladas por otro rodado que circulaba sobre Carril Lavalle.

Reclamos tras el trágico accidente vial en El Algarrobal

Durante la manifestación de este martes, la tía de las niñas fallecidas dialogó con Sitio Andino y expresó su dolor: "Yo lo único que quiero es que haya una solución, porque lo que ocurrió con mi sobrina no quiero que vuelva a pasar con otro niño", afirmó.

manifestación, el algarrobal, tragedia, accidente vial
Además, pidió la implementación de medidas de seguridad, como semáforos o carteles en la curva cercana a la escuela, ya que también tiene hijos que asisten al establecimiento y teme por su seguridad. "La escuela es otra casa y entre los papás somos todos familias o amigos que nos vamos conociendo y empatizamos por nuestros hijos", agregó.

En la misma línea, docentes de la escuela remarcaron la falta de respuestas del municipio. "Hemos pedido tanto a Irrigación, a Vialidad, a Transporte y Seguridad para prevenir estas cosas, pero lamentablemente todo se visibilizó con el accidente que sufrimos con estas dos criaturas", expresó una maestra.

Otras denuncias que presentaron los vecinos

También denunciaron que en el barrio las banquinas están cubiertas de basura, ya que "cuando Irrigación limpia, arroja la suciedad allí, estropeando el paso". Además, advirtieron que los habitantes de la zona se sienten olvidados, ya que pese a los constantes reclamos ante distintos organismos, no obtienen respuestas.

manifestación, tragedia, accidente vial
En materia de seguridad, explicaron que el Ministerio de Seguridad rechazó la solicitud de instalar una garita policial por falta de agentes, a pesar de que los vecinos se ofrecieron a colaborar con movilidad y apoyo. Esto ha derivado en reiterados robos en escuelas, viviendas e iluminación pública, lo que genera gran preocupación entre los residentes.

Por su parte, Mauricio Lara, representante del Ministerio de Seguridad, aseguró que el municipio colocará reductores de velocidad, los cuales llegarían el próximo viernes. "Ya están aprobados y se habló con Transporte sobre la modificación de las paradas de colectivo para acercarlas más a la escuela", detalló. Además, indicó que la empresa de transporte se comprometió a aumentar las frecuencias en los horarios de entrada y salida escolar.

manifestación, tragedia, accidente vial
Tras la protesta, los vecinos redactaron una nota para formalizar el reclamo de toda la comunidad de El Algarrobal de Abajo. El documento concluye: "Nos consideramos una comunidad olvidada y necesitamos ser escuchados. Exigimos respuestas y soluciones concretas a corto plazo, ya que estas problemáticas afectan directamente nuestra vida cotidiana y nuestro derecho a vivir en condiciones dignas".

*Con información periodística de Luis Calizaya

