Agua de Las Avispas

Grave accidente vial en Ruta 7: un vehículo desbarrancó y una mujer resultó herida

El accidente vial ocurrió durante la tarde de este martes. El rodado viajaba desde Chile, perdió el dominio y desbarrancó.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas y dejó como saldo a una mujer lesionada

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas y dejó como saldo a una mujer lesionada

Foto: Defensa Civil Mendoza
Un vehículo BMW protagonizó un grave accidente vial en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1187, en el sector conocido como Agua de Las Avispas. El rodado, que viajaba desde Chile, perdió el dominio y desbarrancó, cayendo aproximadamente 5 metros desde la banquina y quedando volcado sobre el costado del acompañante.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 y dejó como saldo a una mujer lesionada, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde fue diagnosticada con politraumatismos.

operativo, policía de mendoza, tupungato
Tras el accidente vial, la Policía de Mendoza trabajó en el lugar junto a otros organismos - Imagen ilustrativa

Tras el accidente vial, la Policía de Mendoza trabajó en el lugar junto a otros organismos - Imagen ilustrativa

Tras el accidente, arribaron al lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía de Mendoza, Bomberos y Policía Vial, quienes trabajaron en la asistencia y en la seguridad de la zona.

