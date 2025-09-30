Grave accidente vial en Ruta 7: un vehículo desbarrancó y una mujer resultó herida

El hecho ocurrió alrededor de las 16:00 horas y dejó como saldo a una mujer lesionada Foto: Defensa Civil Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







Un vehículo BMW protagonizó un grave accidente vial en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1187, en el sector conocido como Agua de Las Avispas. El rodado, que viajaba desde Chile, perdió el dominio y desbarrancó, cayendo aproximadamente 5 metros desde la banquina y quedando volcado sobre el costado del acompañante.

El hecho ocurrió alrededor de las 16 y dejó como saldo a una mujer lesionada, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde fue diagnosticada con politraumatismos.

operativo, policía de mendoza, tupungato Tras el accidente vial, la Policía de Mendoza trabajó en el lugar junto a otros organismos - Imagen ilustrativa Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Tras el accidente, arribaron al lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía de Mendoza, Bomberos y Policía Vial, quienes trabajaron en la asistencia y en la seguridad de la zona.