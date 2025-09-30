Grave accidente vial en Ruta 7: un vehículo desbarrancó y una mujer resultó herida

Un vehículo BMW protagonizó un grave accidente vial en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1187, en el sector conocido como Agua de Las Avispas. El rodado, que viajaba desde Chile, perdió el dominio y desbarrancó, cayendo aproximadamente 5 metros desde la banquina y quedando volcado sobre el costado del acompañante.
El hecho ocurrió alrededor de las 16 y dejó como saldo a una mujer lesionada, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde fue diagnosticada con politraumatismos.
Tras el accidente vial, la Policía de Mendoza trabajó en el lugar junto a otros organismos - Imagen ilustrativa
Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Tras el accidente, arribaron al lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Policía de Mendoza, Bomberos y Policía Vial, quienes trabajaron en la asistencia y en la seguridad de la zona.