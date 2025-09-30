Nuevo operativo de la Policía de Mendoza en Tunuyán: mirá las fotos

Decenas de efectivos de la Policía de Mendoza participaron del operativo.

En una acción coordinada por la Policía de Mendoza , se realizó hoy un megaoperativo con allanamientos simultáneos en distintos puntos de Tunuyán , dirigidos a domicilios presuntamente vinculados a hechos delictivos, en tanto que la operación forma parte de una serie de medidas de seguridad implementadas por la provincia para intervenir directamente sobre los focos de violencia y delito.

Según fuentes oficiales del gobierno provincial, los procedimientos se desarrollaron en los barrios La Tablada , Tonadita y un sector denominado Asentamiento Usurpado , con la participación de cerca de 60 efectivos de la Policía de Mendoza.

Las maniobras fueron coordinadas por la Dirección General de Investigaciones y la Jefatura Distrital del Valle de Uco, con apoyo de la Jefatura de Cuerpos Especiales y de drones de la Unidad de Vehículos No Tripulados (VANT).

Este tipo de operativo no es aislado: se trata del número 45 desde el lanzamiento de la política de seguridad provincial basada en allanamientos masivos y coordinados en distintos sectores de Mendoza.

La estrategia apunta a desarticular estructuras delictivas desde su base domiciliaria, además de recuperar el control en zonas con denuncias frecuentes.

Los resultados de los allanamientos en Tunuyán

El jefe de Investigaciones del Valle de Uco, Sergio Barbagallo, explicó que los allanamientos buscan “llegar al domicilio de los delincuentes y calmar la situación en estos barrios, donde muchas veces una minoría termina alterando la paz social. Buscamos ponerles un límite a esos grupos que generan conflicto”.

control vial policia

En este sentido, afirmó que ya se han concretado varias medidas judiciales y que la Policía ha logrado secuestros de armas de fuego y otros elementos vinculados con las causas en curso.

Por su parte, el comisario inspector Juan Ortubia, jefe de la Departamental de Tunuyán, precisó que estas actuaciones responden a delitos contra la propiedad y a conflictos entre familias en la zona.

Ortubia aclaró que los procedimientos no se limitaron solo a los domicilios allanados: también hubo participación de agentes de uniforme en sectores colindantes, con el fin de fortalecer la presencia disuasoria.

vant operativo

Un elemento clave del operativo fue el uso de drones (VANT), que permitieron a las fuerzas monitorear el terreno desde el aire, optimizando la coordinación y reduciendo riesgos en la ejecución de los allanamientos.

Las autoridades remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana y las denuncias como insumo esencial para que la Policía de Mendoza pueda disponer de información precisa y llegar a los domicilios implicados en actividades ilícitas.