Morena Rial presa: qué se sabe de su detención y causas judiciales

Morena Rial , hija del conductor Jorge Rial, está presa en la comisaría 7ª de San Isidro tras la revocación de su excarcelación. La mediática de 26 años fue arrestada en un departamento de Caballito por personal de la Estación Departamental de San Isidro. La Justicia la acusa de participar en robos a viviendas bajo la modalidad de escruche.

La jueza Andrea Rodríguez Mentasty tomó la decisión luego de que la joven incumpliera las condiciones impuestas para mantener la libertad condicional. No presentó constancias de tratamiento psicológico, ni justificó ausencias judiciales ni documentación laboral. Según el fiscal Patricio Ferrari, esas faltas fueron suficientes para ordenar su arresto. La investigación apunta a un hecho ocurrido en Villa Adelina, donde habría actuado como cómplice en un robo domiciliario.

Morena nació en 1999 y fue adoptada por Jorge Rial y su entonces esposa Silvia D’Auro. Con los años atravesó conflictos familiares y una relación distante con su madre adoptiva. Es madre de dos hijos: Francesco, de su vínculo con el futbolista Facundo Ambrosioni, y Amadeo, fruto de su relación con el boxeador cordobés Matías Ogas. Hoy, el futuro de ambos menores preocupa a su entorno ante la situación judicial de la joven.

El periodista habló en su canal de streaming sobre la delicada situación de su hija. “La Justicia es igual para todos. Me duele tener a mi hija así, pero tomó sus decisiones y debe hacerse cargo” , expresó visiblemente afectado. Rial subrayó que Morena contaba con alternativas para encaminar su vida, pero que eligió “un camino distinto” que lo entristece como padre y abuelo.

El futuro judicial de la mediática dependerá de la decisión de la jueza. Su defensa, a cargo de los abogados Martín Montalto y Miguel Ángel Pierri, pedirá una audiencia para intentar revertir la medida. La posibilidad de una prisión preventiva y su traslado a un penal bonaerense están en evaluación. Mientras tanto, permanece detenida y a la espera de nuevas resoluciones.

Jorge y Morena Rial

Causas y conflictos judiciales de Morena Rial

2018 – Córdoba: enfrenta una denuncia por amenazas y daños tras una discusión con vecinos.

2019 – Córdoba: es procesada por lesiones leves en el marco de un conflicto con la familia de su expareja, Facundo Ambrosioni.

2020 – Buenos Aires: se la vincula a episodios de estafa en la venta de productos electrónicos; la causa no prospera.

2022 – Córdoba: vuelve a ser investigada por incidentes relacionados con estafas menores, sin condena firme.

2024 – Villa Adelina: es imputada por robo bajo la modalidad escruche junto a una banda que operaba en viviendas.

2025 – San Isidro: la jueza Andrea Rodríguez Mentasty revoca su excarcelación por incumplir requisitos judiciales. Es detenida nuevamente y permanece alojada en una comisaría bonaerense.

La situación de Morena Rial, por el momento, es complicada a nivel judicial. El abogado Martín Montalto adelantó que pedirán una audiencia con la jueza Rodríguez Mentasty para que ella explique los motivos por los que incumplió las obligaciones dispuestas para su excarcelación. Resta esperar a que se analice la situación procesa de Morena y si se dispone la prisión preventiva de Rial. En ese caso, la enviarían a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)./LN.