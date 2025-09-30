A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas se llevó a cabo la 53ª edición de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, transmitida por la pantalla de Telefe. Romina "Momi" Giardina y Santi Talledo estuvieron al frente de uno de los sectores de la Alfombra Roja, donde ella protagonizó un insólito blooper.

Martín Fierro Qué le pasó a Momi Giardina en plena transmisión de los Premios Martín Fierro El blooper de Momi Giardina que nadie esperaba en los Premios Martín Fierro Las cámaras registraron el momento posterior a la entrevista con Darío Turovelzky, CEO de Telefe. Momi Giardina, que llevaba un vestido negro largo y algo incómodo, sufrió un percance en plena alfombra roja.

Sin darse cuenta, tropezó y terminó en el piso. Entre risas, se levantó de inmediato, mientras su compañero le comentaba a Cami Homs (quien estaba por ser entrevistada) que no era la primera vez que sucedía: "No sabés, recién tuvimos que hacer el video ese que entrás caminando y se cayó".

Embed Con humor, Giardina explicó lo ocurrido: "Se me venció el tobillo mal, tengo una retención de líquidos fuerte". Más tarde, en charla con Lizy Tagliani, volvió a referirse a la molestia: "No saben lo que me cuesta, tengo el tobillo muy ancho y ya se me está venciendo". / NA

