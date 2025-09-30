Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

La cantante y actriz Oriana Sabatini confirmó junto a Paulo Dybala que serán padres por primera vez . La pareja eligió sus redes sociales para compartir la noticia con un video cargado de emoción. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación que rápidamente superó miles de reacciones en Instagram.

En el material compartido se ve a la hija de Catherine Fulop mostrando su incipiente pancita y al futbolista de la Roma sosteniendo una ecografía. “¡Vamos a ser papás!”, dice Oriana sobre el final del clip , que acumuló más de 200 mil “me gusta” en apenas minutos. La emoción de ambos quedó plasmada en cada gesto y mirada.

El anuncio también incluyó un guiño a los inicios de su romance. En sus historias de Instagram, la pareja recreó la recordada imagen inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado con el que años atrás habían oficializado su relación. Esta vez, las caricaturas aparecen sonrientes y abrazadas frente a una cuna, con Oriana tocando su vientre.

La noticia generó un aluvión de comentarios de celebridades y seres queridos. Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul, Marley, Dalma Maradona y Mau Montaner fueron algunos de los que reaccionaron con mensajes de cariño. También se expresaron figuras locales como Darío Barassi y Barbie Vélez, que celebraron el nuevo capítulo en la vida de la pareja.

Desde el entorno familiar no faltaron palabras de emoción. Ova Sabatini, el futuro abuelo, escribió: “Gracias chicos por tanta felicidad, los amo”. En tanto, Tiziana Sabatini, la hermana menor de Oriana, confesó sentirse “la más feliz del mundo”. El anuncio unió en un mismo sentimiento al mundo del espectáculo y del fútbol.

Una pareja que marca tendenciaOriana Sabatini (29) y Paulo Dybala (31) consolidaron en los últimos años una de las relaciones más seguidas por los fans. En junio pasado celebraron su casamiento en Buenos Aires y, ahora, dieron el paso más importante con la llegada de su primer hijo. La complicidad y naturalidad con la que compartieron la noticia reafirma el estilo relajado con el que construyen su historia de amor.