30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Dulce espera

Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron al revelar que esperan su primer hijo. Mirá cómo fue el anuncio y qué dijeron los famosos.

Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

 Por Analía Martín

La cantante y actriz Oriana Sabatini confirmó junto a Paulo Dybala que serán padres por primera vez. La pareja eligió sus redes sociales para compartir la noticia con un video cargado de emoción. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación que rápidamente superó miles de reacciones en Instagram.

El tierno video con la ecografía

En el material compartido se ve a la hija de Catherine Fulop mostrando su incipiente pancita y al futbolista de la Roma sosteniendo una ecografía. “¡Vamos a ser papás!”, dice Oriana sobre el final del clip, que acumuló más de 200 mil “me gusta” en apenas minutos. La emoción de ambos quedó plasmada en cada gesto y mirada.

Lee además
Morena Rial presa: qué se sabe de su detención y causas judiciales
Escándalo judicial

Morena Rial presa: qué se sabe de su detención y causas judiciales
A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado
Insólito

A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado

El anuncio también incluyó un guiño a los inicios de su romance. En sus historias de Instagram, la pareja recreó la recordada imagen inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado con el que años atrás habían oficializado su relación. Esta vez, las caricaturas aparecen sonrientes y abrazadas frente a una cuna, con Oriana tocando su vientre.

Embed

Reacciones de famosos y familiares

La noticia generó un aluvión de comentarios de celebridades y seres queridos. Antonela Roccuzzo, Rodrigo De Paul, Marley, Dalma Maradona y Mau Montaner fueron algunos de los que reaccionaron con mensajes de cariño. También se expresaron figuras locales como Darío Barassi y Barbie Vélez, que celebraron el nuevo capítulo en la vida de la pareja.

Desde el entorno familiar no faltaron palabras de emoción. Ova Sabatini, el futuro abuelo, escribió: “Gracias chicos por tanta felicidad, los amo”. En tanto, Tiziana Sabatini, la hermana menor de Oriana, confesó sentirse “la más feliz del mundo”. El anuncio unió en un mismo sentimiento al mundo del espectáculo y del fútbol.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala, embarazo
Oriana Sabatini anunció que espera su primer hijo junto a Paulo Dybala

Oriana Sabatini anunció que espera su primer hijo junto a Paulo Dybala

Una pareja que marca tendenciaOriana Sabatini (29) y Paulo Dybala (31) consolidaron en los últimos años una de las relaciones más seguidas por los fans. En junio pasado celebraron su casamiento en Buenos Aires y, ahora, dieron el paso más importante con la llegada de su primer hijo. La complicidad y naturalidad con la que compartieron la noticia reafirma el estilo relajado con el que construyen su historia de amor.

Temas
Seguí leyendo

La noticia que esperaban los fans: Soda Stereo regresa a los escenarios

Conocé todos los ganadores del Martín Fierro 2025 y quién se llevó el Oro

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

Música fuera del algoritmo: Juan Farré llega al Teatro Tajamar con un estreno muy esperado

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Quiénes son los nominados y dónde ver los Martín Fierro a la TV 2025

Video: Mirtha Legrand expresó su dolor por el triple femicidio de Florencio Varela

Video: el descargo de Robertito Funes tras sufrir una agresión mientras cubría la marcha de Ni Una Menos

LO QUE SE LEE AHORA
A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado
Insólito

A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Martes picante en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate.
Reforma del Estatuto del Empleado Público

Martes "picante" en la Legislatura de Mendoza con votación apretada y posible desempate

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Te Puede Interesar

El mandatario defendió el proyecto impulsado por su gobierno y aprobado por la Legislatura
Tras la sanción en el Senado

Cornejo defendió la reforma del estatuto y acusó a la oposición de "doble discurso"

Por Facundo La Rosa
La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Por Carla Canizzaro
El intendente Omar Félix, se refirió a los cambios que implicará la autonomía municipal en San Rafael.  video
Debate

Omar Félix sobre la autonomía municipal: "Es necesario modernizar la gestión"

Por Cecilia Zabala