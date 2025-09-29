Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

Si bien la salud de Thiago Medina continúa delicada tras el grave accidente en moto que sufrió en Moreno hace más de dos semanas, su círculo cercano se esperanza con una leve mejoría. El exparticipante de Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los últimos detalles.

Los especialistas confirmaron que el joven atraviesa una mejoría de los parámetros respiratorios y comenzó el proceso para retirarle la asistencia mecánica. Este paso resulta clave en su evolución, ya que permite comprobar cómo responden sus pulmones, que fueron los órganos más comprometidos tras el siniestro vial. Según el parte médico, Medina se encuentra consciente, estable y en contacto con su entorno.

Continúa en estado delicado El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente

El hospital destacó que la evolución del exparticipante es producto de un trabajo conjunto de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición . Si bien el pronóstico sigue siendo reservado, los profesionales remarcaron que logró superar los momentos más críticos del politrauma que sufrió el 12 de septiembre.

Desde las redes sociales, familiares y allegados no dejaron de compartir mensajes de fuerza y fe. Daniela Celis, madre de las dos hijas de Thiago , publicó que se encuentra en “recuperación de su estado general” y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica. También recalcó que continúa sin requerir medicación inotrópica, lo que representa un buen signo clínico.

El mensaje de agradecimiento y parte médico de la hermana de Thiago Medina

Por su parte, Camila, hermana del joven, difundió imágenes y mensajes llenos de emoción. En una de sus publicaciones escribió: “Hermano mío, nunca me faltes, sos todo para mí”. El círculo íntimo insiste en mantener la esperanza y pide seguir acompañando con oraciones. El aspecto emocional se volvió un motor clave para sostener el proceso de recuperación.

Daniela Celi, sobre la salud de Thiago Medina La exnovia de Thiago Medina, Daniela Celis, contó además que Thiago preguntó por sus hijas

Un camino lento, pero con esperanza

Si bien la situación sigue siendo delicada, los médicos subrayan que Thiago Medina está reaccionando de forma favorable al tratamiento. El hecho de que esté despierto y sin respirador mecánico es interpretado como un paso fundamental. No obstante, el pronóstico se mantiene reservado, ya que las lesiones pulmonares requieren tiempo y monitoreo constante.

Los allegados confían en que este proceso marque el inicio de una recuperación progresiva. Cada pequeño avance es celebrado como una victoria en el largo camino que todavía le queda por recorrer al joven que se hizo popular en la casa de Gran Hermano 2022.