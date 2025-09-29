29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud delicada

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, sigue en terapia intensiva. Parte médico y mensajes familiares alimentan la esperanza de su recuperación.

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

Por Sitio Andino MuchoShow

Si bien la salud de Thiago Medina continúa delicada tras el grave accidente en moto que sufrió en Moreno hace más de dos semanas, su círculo cercano se esperanza con una leve mejoría. El exparticipante de Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Los últimos detalles.

Thiago Medina muestra leves avances en su recuperación

Los especialistas confirmaron que el joven atraviesa una mejoría de los parámetros respiratorios y comenzó el proceso para retirarle la asistencia mecánica. Este paso resulta clave en su evolución, ya que permite comprobar cómo responden sus pulmones, que fueron los órganos más comprometidos tras el siniestro vial. Según el parte médico, Medina se encuentra consciente, estable y en contacto con su entorno.

Lee además
“Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles
Continúa en estado delicado

El emotivo mensaje de las hermanas de Thiago Medina tras el grave accidente
Terminó la operación de Thiago Medina: seguirá en terapia intensiva
Sigue evolucionando

Terminó la operación de Thiago Medina: seguirá en terapia intensiva

El hospital destacó que la evolución del exparticipante es producto de un trabajo conjunto de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Si bien el pronóstico sigue siendo reservado, los profesionales remarcaron que logró superar los momentos más críticos del politrauma que sufrió el 12 de septiembre.

historia de Camila, la hermana de Thiago Medina, GH
El mensaje de agradecimiento y parte médico de la hermana de Thiago Medina

El mensaje de agradecimiento y parte médico de la hermana de Thiago Medina

El apoyo de la familia y el entorno

Desde las redes sociales, familiares y allegados no dejaron de compartir mensajes de fuerza y fe. Daniela Celis, madre de las dos hijas de Thiago, publicó que se encuentra en “recuperación de su estado general” y con parámetros estables bajo cobertura antibiótica. También recalcó que continúa sin requerir medicación inotrópica, lo que representa un buen signo clínico.

Por su parte, Camila, hermana del joven, difundió imágenes y mensajes llenos de emoción. En una de sus publicaciones escribió: “Hermano mío, nunca me faltes, sos todo para mí”. El círculo íntimo insiste en mantener la esperanza y pide seguir acompañando con oraciones. El aspecto emocional se volvió un motor clave para sostener el proceso de recuperación.

Daniela Celi, sobre la salud de Thiago Medina
La exnovia de Thiago Medina, Daniela Celis, contó además que Thiago preguntó por sus hijas

La exnovia de Thiago Medina, Daniela Celis, contó además que Thiago preguntó por sus hijas

Un camino lento, pero con esperanza

Si bien la situación sigue siendo delicada, los médicos subrayan que Thiago Medina está reaccionando de forma favorable al tratamiento. El hecho de que esté despierto y sin respirador mecánico es interpretado como un paso fundamental. No obstante, el pronóstico se mantiene reservado, ya que las lesiones pulmonares requieren tiempo y monitoreo constante.

Los allegados confían en que este proceso marque el inicio de una recuperación progresiva. Cada pequeño avance es celebrado como una victoria en el largo camino que todavía le queda por recorrer al joven que se hizo popular en la casa de Gran Hermano 2022.

Temas
Seguí leyendo

Música fuera del algoritmo: Juan Farré llega al Teatro Tajamar con un estreno muy esperado

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Quiénes son los nominados y dónde ver los Martín Fierro a la TV 2025

Video: Mirtha Legrand expresó su dolor por el triple femicidio de Florencio Varela

Video: el descargo de Robertito Funes tras sufrir una agresión mientras cubría la marcha de Ni Una Menos

Después de 10 años de juicio, Andrea del Boca absuelta por "Mamá Corazón"

Una participante del Team Soledad mostró su talento oculto y dejó a todos boquiabiertos

Cómo quedó el Team Soledad tras el 3° Round en La Voz Argentina: ¿quién se despidió?

LO QUE SE LEE AHORA
Roscoe fue el fiel compañero de Lewis Hamilton durante 12 años y un símbolo querido del paddock de la F1.

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Las Más Leídas

Parte lo incautado en uno de los operativos anti contrabando. 
ruta 7

Incautan en Alta Montaña una carga millonaria de mercadería de contrabando

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

De miles de hectáreas a unas pocas: qué pasó con la manzana en Mendoza video
ECONOMÍA REGIONAL

De miles de hectáreas a unas pocas: qué pasó con la manzana en Mendoza

Cómo estará el tiempo en Mendoza
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de septiembre en Mendoza

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025

Te Puede Interesar

Los ministros nacionales compartieron actos con el gobernador en Mendoza.
Elecciones 2025

El pedido común de Bullrich, Petri y Cornejo a la ciudadanía mendocina

Por Facundo La Rosa
Será la segunda visita a la Provincia como jefe de Estado nacional.
En campaña

Confirmado: Javier Milei viene a Mendoza antes de las elecciones de octubre

Por Facundo La Rosa
Armada a clases: el plan de la DGE para que la joven de La Paz complete el ciclo lectivo.
Enfoque integral

Armada a clases: el plan de la DGE para que la joven de La Paz complete el ciclo lectivo

Por Natalia Mantineo