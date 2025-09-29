29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Para agendar

Música fuera del algoritmo: Juan Farré llega al Teatro Tajamar con un estreno muy esperado

Juan Farré presenta su nuevo disco Después de la suerte el 3 de octubre en el Teatro Tajamar, con canciones de tono íntimo y filosófico.

Después de la suerte, ocho cuentos de Juan Farré en clave musical.

Después de la suerte, ocho cuentos de Juan Farré en clave musical.

Foto: Gentileza / Juan Farré.
 Por Celeste Funes

El cantautor mendocino Juan Farré se presentará en vivo el viernes 3 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Tajamar, donde dará a conocer por primera vez en escenario las canciones de su nuevo disco “Después de la suerte”. La obra, lanzada el 28 de agosto, propone un recorrido musical íntimo y reflexivo.

Un estreno íntimo en el Teatro Tajamar

El material reúne ocho canciones de sonoridad acústica con arreglos de cuerdas y letras cargadas de existencialismo, ironía y una poética personal. En palabras del cantante, “'Después de la suerte' es un disco donde hay un tipo contando ocho cuentos. Contando con todo el corazón, cosas que no son del corazón, que son de la mente...”.

Lee además
Festival AMEGAM en Godoy Cruz.
Orgullo cultural mendocino

Godoy Cruz celebra la diversidad con el Festival AMEGAM en el Parque San Vicente
Teatro, música y danza en la Ciudad.
Artes escénicas

Teatro, música y danza en la Ciudad: arranca el Festival Ventana 2025

Los primeros adelantos fueron “El cuco de existir”, con la participación de Alejo y Valentín, y “La receta para dejar de ser extraño”, junto a Gauchito Club, que anticiparon el clima introspectivo y singular de este trabajo. El concierto contará con la presencia de su banda estable e invitados especiales.

juan farré después de la suerte

"Después de la suerte", el cuarto disco del cantante y compositor Juan Farré.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de EntradaWeb, con preventa hasta el sábado 26 de septiembre inclusive. Luego, la entrada general tendrá un valor de 20.000 pesos.

La trayectoria de Juan Farré

Nacido en San Rafael, Farré inició su carrera con el disco Roquestuera (2008). Su segundo trabajo, La indecisión del mestizo (2015), fue elogiado por Billy Bond, mientras que en Segunda foto al mundo (2020) colaboró con Lula Bertoldi, Lucio Mantel y Luciana Mocchi.

Durante la primera década de los 2000 integró el colectivo Submarino, con presentaciones en el CC Konex de Buenos Aires y el Teatro Independencia de Mendoza. Actualmente, además de su faceta solista, forma parte del proyecto Flanes, con un sonido más cercano al rock.

Con esta nueva producción, Farré reafirma su búsqueda artística lejos de modas y algoritmos, con propuestas que combinan sensibilidad, filosofía y exploración sonora.

Temas
Seguí leyendo

Freestyle en el MMAMM: rap, dibujo y artes visuales en el Parque Central de Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza presenta Las Cuatro Estaciones en Ciudad

El impacto en Mendoza de la Escuela de Rock Mario Matar, a 12 años de su creación

Come From Away brilló en Mendoza: el público celebró uno de los mejores musicales del mundo

Un festival histórico en Guaymallén reunió a las bandas más convocantes de Mendoza

Día de la Primavera: el Parque Yrigoyen de San Rafael vivirá la fiesta con artistas de primer nivel

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Quiénes son los nominados y dónde ver los Martín Fierro a la TV 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Roscoe fue el fiel compañero de Lewis Hamilton durante 12 años y un símbolo querido del paddock de la F1.

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

La Dirección General de Escuelas advirtió sobre el bono de puntaje 2025
Fecha límite

Atención docentes: la DGE lanzó una advertencia clave sobre el Bono 2025

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Te Puede Interesar

Exportaciones de Mendoza 2025: caída del 2% y crisis en el sector vitivinícola.
Retroceso

Exportaciones de Mendoza 2025: caída del 2% y crisis en el sector vitivinícola

Por Marcelo López Álvarez
El gobernador Alfredo Cornejo estará este lunes en Buenos Aires.
semanas pre-electorales

La agenda de Alfredo Cornejo, con fuerte tinte político: viaje a Buenos Aires y visita de Bullrich y Petri

Por Cecilia Zabala
Parte lo incautado en uno de los operativos anti contrabando. 
ruta 7

Incautan en Alta Montaña una carga millonaria de mercadería de contrabando

Por Pablo Segura