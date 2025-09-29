Música fuera del algoritmo: Juan Farré llega al Teatro Tajamar con un estreno muy esperado

El cantautor mendocino Juan Farré se presentará en vivo el viernes 3 de octubre a las 21.30 horas en el Teatro Tajamar , donde dará a conocer por primera vez en escenario las canciones de su nuevo disco “Después de la suerte” . La obra, lanzada el 28 de agosto, propone un recorrido musical íntimo y reflexivo.

El material reúne ocho canciones de sonoridad acústica con arreglos de cuerdas y letras cargadas de existencialismo, ironía y una poética personal. En palabras del cantante , “' Después de la suerte' es un disco donde hay un tipo contando ocho cuentos. Contando con todo el corazón, cosas que no son del corazón, que son de la mente...”.

Los primeros adelantos fueron “El cuco de existir” , con la participación de Alejo y Valentín , y “La receta para dejar de ser extraño” , junto a Gauchito Club , que anticiparon el clima introspectivo y singular de este trabajo. El concierto contará con la presencia de su banda estable e invitados especiales.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de EntradaWeb, con preventa hasta el sábado 26 de septiembre inclusive. Luego, la entrada general tendrá un valor de 20.000 pesos.

"Después de la suerte", el cuarto disco del cantante y compositor Juan Farré.

La trayectoria de Juan Farré

Nacido en San Rafael, Farré inició su carrera con el disco Roquestuera (2008). Su segundo trabajo, La indecisión del mestizo (2015), fue elogiado por Billy Bond, mientras que en Segunda foto al mundo (2020) colaboró con Lula Bertoldi, Lucio Mantel y Luciana Mocchi.

Durante la primera década de los 2000 integró el colectivo Submarino, con presentaciones en el CC Konex de Buenos Aires y el Teatro Independencia de Mendoza. Actualmente, además de su faceta solista, forma parte del proyecto Flanes, con un sonido más cercano al rock.

Con esta nueva producción, Farré reafirma su búsqueda artística lejos de modas y algoritmos, con propuestas que combinan sensibilidad, filosofía y exploración sonora.