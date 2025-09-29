Orquesta Barroca de Mendoza sorprende con un show de Halloween

Por Analía Martín







La Orquesta Barroca de Mendoza vuelve a sorprender con una propuesta única: “Halloween Sinfónico”, un espectáculo que combina la potencia de la música en vivo con la magia del cine. La cita será el domingo 19 de octubre, a las 20 h, en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, en una velada pensada para toda la familia.

Halloween con música sinfónica La presentación estará inspirada en el universo cinematográfico de Tim Burton y en las partituras de Danny Elfman, compositor de clásicos como El extraño mundo de Jack, Beetlejuice o El cadáver de la novia. El público vivirá una experiencia sensorial que mezcla misterio, emoción y fantasía en clave orquestal, perfecta para celebrar Halloween de una manera distinta.

Además de la obra de Burton, el programa incluirá piezas de otras películas emblemáticas que evocan el espíritu de esta fecha. Con un repertorio cuidadosamente elegido, la orquesta busca transportar a los espectadores a escenarios cargados de atmósferas oscuras y fascinantes, potenciadas por la fuerza del sonido sinfónico en vivo.

image Orquesta Barroca de Mendoza sorprende con un show de Halloween Orquesta Barroca de Mendoza: trayectoria y propuestas Fundada en 2017, la Orquesta Barroca de Mendoza nació como un espacio para estudiantes avanzados interesados en la música barroca. Con los años, logró consolidarse como una de las agrupaciones más versátiles de la provincia, abarcando desde Bach y Mozart hasta Tchaikovsky, Wagner y Hans Zimmer. Sus conciertos temáticos sobre cine y series han marcado tendencia y agotado entradas en cada función.

image Todo el talento de la Orquesta Barroca de Mendoza En temporadas recientes, la orquesta cautivó al público con programas dedicados a Harry Potter, Star Wars, Game of Thrones y El Señor de los Anillos. Bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, el grupo ha demostrado una gran capacidad para acercar la música sinfónica a nuevas generaciones, mezclando rigor artístico con innovación cultural. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de entradaweb.com.ar. Con la tradición de agotar localidades, se recomienda adquirirlas con tiempo. El domingo 19 de octubre, el Cine Teatro Plaza será el epicentro de una experiencia inolvidable donde Halloween y la música sinfónica se dan la mano.