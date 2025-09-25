Teatro, música y danza en la Ciudad: arranca el Festival Ventana 2025

El Festival Ventana de Artes Escénicas se ofrece como una plataforma cultural que reúne teatro , danza y música en un encuentro que celebra la creación colectiva y el vínculo con la comunidad.

Este 2025, en su novena edición, artistas locales, nacionales e internacionales se darán cita en distintos puntos de la provincia, siendo la Municipalidad de Mendoza el corazón del festival con dos propuestas imperdibles.

La apertura oficial tendrá lugar este sábado 27, a las 17.00 horas, en el Teatrino de la plaza Independencia , donde el elenco mendocino Punto Rojo Teatro presentará “Dos payasos en acción” . Se trata de un espectáculo de clown para toda la familia en el que la torpeza se vuelve virtud y la complicidad de sus protagonistas garantiza risas y ternura. La función es al aire libre, con entrada, sin costo.

El domingo 28, a las 21.00 horas, el teatro Quintanilla recibirá a “Gárgolas” , obra de Haravicus, compañía mendocina dirigida por el brasileño Breno Moroni. La propuesta aborda el encuentro entre dos seres errantes que, desde la fragilidad y el humor, transmiten un mensaje profundo sobre el amor y la resiliencia. Las entradas para esta función tienen un valor de $10.000 y se pueden conseguir por Entrada Web.

image

De la Municipalidad de Mendoza al resto del Gran Mendoza

Además de estas funciones en la Ciudad de Mendoza, el festival desplegará su programación en otros departamentos como Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras, con talleres, foros y presentaciones artísticas.

Forman parte de esta edición el unipersonal “El cumpleaños de Mortimer” de Uruguay, la música de “Kuranderos”, la obra “Una chica especial” de Buenos Aires y la propuesta internacional “Krónikas Palestinas” de Venezuela.

El Festival Ventana 2025 reafirma así su identidad como un encuentro cultural diverso y comunitario, donde Mendoza vuelve a ser escenario de arte, reflexión y celebración colectiva.