Lewis Hamilton

Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

El heptacampeón de la Fórmula1, Lewis Hamilton, anunció la muerte de su bulldog Roscoe y compartió un mensaje que emocionó. Leé su despedida.

Roscoe fue el fiel compañero de Lewis Hamilton durante 12 años y un símbolo querido del paddock de la F1.

Por Sitio Andino

El heptacampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, anunció la muerte de su perro Roscoe, uno de los animales más queridos del paddock. El bulldog inglés lo acompañó durante 12 años y se convirtió en un verdadero ícono para los fanáticos, presente en cada circuito y protagonista de momentos inolvidables junto a la estrella británica.

El emotivo mensaje de Lewis Hamilton para despedir a Roscoe

A través de sus redes sociales, Hamilton compartió un profundo mensaje: “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con la poca fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, escribió conmovido.

El piloto de Ferrari agregó: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que creamos juntos. Es una de las experiencias más dolorosas que he vivido, pero también una de las más hermosas: amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1972646494332404149&partner=&hide_thread=false

Roscoe, la estrella perruna del paddock de la Fórmula 1

Roscoe no era un perro común: se transformó en una celebridad dentro de la Fórmula 1. Con su presencia habitual en los boxes y paddocks, robaba sonrisas a pilotos y fans. Lo acompañó tanto en su exitosa etapa con Mercedes como en su reciente paso a Ferrari.

Su última aparición pública fue en Silverstone, en julio, y su cuenta de Instagram superaba el millón de seguidores, incluyendo a pilotos como Alex Albon y Pierre Gasly.

Un adiós que conmovió al mundo del automovilismo

El mensaje de Hamilton generó una enorme ola de apoyo y tristeza entre fanáticos y colegas del automovilismo. Roscoe había logrado trascender como símbolo de ternura y compañía en un ambiente dominado por la velocidad y la adrenalina.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le mostraron a Roscoe a lo largo de los años. Murió el domingo por la tarde, en mis brazos”, cerró el británico en un mensaje que emocionó a miles de seguidores alrededor del mundo.

