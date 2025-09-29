Lewis Hamilton despidió a su perro Roscoe: el emotivo mensaje que conmovió al mundo de la Fórmula 1

Roscoe fue el fiel compañero de Lewis Hamilton durante 12 años y un símbolo querido del paddock de la F1.

El heptacampeón de Fórmula 1 , Lewis Hamilton , anunció la muerte de su perro Roscoe , uno de los animales más queridos del paddock. El bulldog inglés lo acompañó durante 12 años y se convirtió en un verdadero ícono para los fanáticos, presente en cada circuito y protagonista de momentos inolvidables junto a la estrella británica.

A través de sus redes sociales, Hamilton compartió un profundo mensaje: “Después de cuatro días de soporte vital, luchando con la poca fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo”, escribió conmovido.

El piloto de Ferrari agregó: “Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que creamos juntos. Es una de las experiencias más dolorosas que he vivido, pero también una de las más hermosas: amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

Hamilton confesó que la muerte de Roscoe fue especialmente dura porque era la primera vez que debía eutanasiar a una mascota . “Sé que muchos han pasado por esto y ahora entiendo ese dolor tan profundo”, explicó.

Roscoe, la estrella perruna del paddock de la Fórmula 1

Roscoe no era un perro común: se transformó en una celebridad dentro de la Fórmula 1. Con su presencia habitual en los boxes y paddocks, robaba sonrisas a pilotos y fans. Lo acompañó tanto en su exitosa etapa con Mercedes como en su reciente paso a Ferrari.

Su última aparición pública fue en Silverstone, en julio, y su cuenta de Instagram superaba el millón de seguidores, incluyendo a pilotos como Alex Albon y Pierre Gasly.

Un adiós que conmovió al mundo del automovilismo

El mensaje de Hamilton generó una enorme ola de apoyo y tristeza entre fanáticos y colegas del automovilismo. Roscoe había logrado trascender como símbolo de ternura y compañía en un ambiente dominado por la velocidad y la adrenalina.

“Gracias a todos por el amor y el apoyo que le mostraron a Roscoe a lo largo de los años. Murió el domingo por la tarde, en mis brazos”, cerró el británico en un mensaje que emocionó a miles de seguidores alrededor del mundo.