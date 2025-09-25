Godoy Cruz celebra la diversidad con el Festival AMEGAM en el Parque San Vicente

El evento, de entrada libre y gratuita, combina música en vivo, gastronomía, actividades recreativas y un fuerte compromiso social .

En este sentido, el intendente Diego Costarelli destacó: “El Festival no solo busca entretener, sino también generar un impacto positivo en la comunidad. Es un espacio donde la música, la gastronomía y la solidaridad se encuentran”.

Cabe destacar que, el predio contará con un amplio patio de comidas, espacios para niños, Dj, sector Pet Friendly, juegos interactivos, sorteos y actividades deportivas . Además, habrá diversos stands con productos artesanales y creativos.

La agenda en Godoy Cruz del Festival AMEGAM

Un arranque a puro rock: viernes 26

La edición 2025 abrirá sus puertas el viernes desde las 18. Así, apenas caída la tarde, el escenario se llenará de energía con una noche dedicada a los clásicos del rock nacional. Entonces, el público podrá revivir los grandes himnos de Los Redondos, Soda Stereo, Charly García y Babasónicos a través de bandas tributo que prometen encender la nostalgia y la pasión.

Además, bandas como Bendita Úrsula, Superhéroes, Jessicos y Boka Negra sumarán su impronta. Así, le darán más fuerza a esta velada inaugural que anticipa un fin de semana cargado de emociones.

image

Sábado 27: fiesta popular y baile en Godoy Cruz

El sábado, el festival abrirá desde el mediodía con toda la propuesta gastronómica y recreativa lista para recibir a familias y grupos de amigos. Pero, el gran atractivo llegará por la noche. Es que, a las 20:30, Los Playeros, referentes indiscutidos de la movida tropical, encenderán el baile con su ritmo inconfundible.

Asimismo, la jornada contará también con las presentaciones de Los Tequila, Qaraduras y La Klave. Es que, estas bandas completarán una grilla musical ideal para quienes buscan celebrar y moverse al compás de la cumbia y los ritmos populares.

los playeros, festival, primavera El Parque San Vicente albergará un festival con más de 15 bandas locales, entre ellas Los Playeros

Domingo 28: cierre de lujo con Fidel Nadal en el Parque San Vicente de Godoy Cruz

El domingo será la jornada más familiar, con propuestas recreativas para todas las edades desde el mediodía. Así, juegos infantiles, inflables, sorteos y actividades deportivas le pondrán color al parque. Mientras que, paralelamente, los food trucks desplegarán sus opciones gastronómicas, desde platos tradicionales hasta recetas innovadoras y alternativas vegetarianas.

Es más, la tarde avanzará con clases de salsa del bailarín Esteban Guirin y el DJ Nico Carbajal b2b Fabian Ginart, hasta llegar al gran broche de oro a las 22 con Fidel Nadal. Por lo que, los mendocinos podrán disfrutar de una de las voces más icónicas del reggae y el mestizaje musical en Latinoamérica. De esta manera, el festival se despedirá con un show cargado de energía positiva y mensajes de unión.

fidel nadal

Diversidad de propuestas para toda la familia en Godoy Cruz

Más allá de la música, el corazón del Festival AMEGAM estará en su diversidad de propuestas y su enfoque solidario e inclusivo. Así, habrá más de 30 food trucks, ofrecerán comidas típicas, bebidas, postres y nuevas creaciones culinarias para todos los paladares.

En esta ocasión, también la feria Ando Feriando reunirá a más de 60 emprendedores locales con productos artesanales y creativos. Mientras que, MUA ONG (Manada Unida por los Animales) sumará un espacio dedicado al cuidado y adopción responsable de mascotas.

Solidaridad en acción en Godoy Cruz

Durante el festival, las instituciones que forman parte de la Fundación “De Todo Corazón” estarán presentes. Es que, estarán distribuidas en el Parque con alcancías, con el objetivo de recolectar fondos para sus proyectos. Entonces, se ofrecerá a los visitantes la oportunidad de participar activamente en esta causa.

En síntesis, estos tres días en el Parque San Vicente proponen un recorrido en el que la gastronomía se convierte en puente de encuentro, la música en motor de alegría y la solidaridad en el corazón del evento. Así, el Municipio propone no solo a los godoicruceños sino a todos los mendocinos acercarse este fin de semana a disfrutar, compartir y celebrar juntos la diversidad que nos une.