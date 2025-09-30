La noticia que esperaban los fans: Soda Stereo regresa a los escenarios

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, Argentina recibió una de las noticias más esperadas: Soda Stereo anunció su vuelta a los escenarios. El anuncio generó una gran expectativa entre los fanáticos. A continuación, te contamos los detalles sobre cuándo y dónde será este show irrepetible.

Soda Stereo (2) Cómo será la vuelta de Soda Stereo a los escenarios Soda Stereo anunció su vuelta a los escenarios Según comunicaron en sus medios oficiales, la banda creadora de clásicos como “Persiana americana” y “De música ligera” se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 21 de marzo de 2026.

Desde la prensa oficial del evento, titulado Soda Stereo Ecos, destacaron: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”. Además, la organización agregó: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”. El espectáculo contará con la voz y la imagen de Cerati.

Embed - Soda Stereo on Instagram: "SODA STEREO ECOS 21 de marzo - Movistar Arena (Bs As, Argentina) Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real. Preventa desde mañana martes 30 de Septiembre a las 10am hasta agotar stock a través de www.movistararena.com.ar. (Único punto de venta oficial) Preventa exclusiva Tarjetas de Crédito Visa @bancogalicia , 6 cuotas sin interés Una vez agotada la preventa se pasara a venta abierta" View this post on Instagram A post shared by Soda Stereo (@sodastereo) La preventa de entradas comenzará el martes 30 de septiembre a las 10 AM y estará disponible hasta agotar stock en la página oficial del Movistar Arena. Una vez finalizada, se habilitará la venta general, también a través del sitio web del estadio.

Por ahora, no se confirmó si habrá funciones adicionales, aunque los fanáticos del icónico trío esperan que así sea, dada la alta demanda que se anticipa. / TN Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.