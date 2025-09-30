30 de septiembre de 2025
La noticia que esperaban los fans: Soda Stereo regresa a los escenarios

Soda Stereo confirmó su regreso a los escenarios y la noticia revolucionó a sus seguidores. Enterate acá cuándo y dónde será este show único.

Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Argentina recibió una de las noticias más esperadas: Soda Stereo anunció su vuelta a los escenarios. El anuncio generó una gran expectativa entre los fanáticos. A continuación, te contamos los detalles sobre cuándo y dónde será este show irrepetible.

Cómo será la vuelta de Soda Stereo a los escenarios

Soda Stereo anunció su vuelta a los escenarios

Según comunicaron en sus medios oficiales, la banda creadora de clásicos como “Persiana americana” y “De música ligera” se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 21 de marzo de 2026.

Desde la prensa oficial del evento, titulado Soda Stereo Ecos, destacaron: “Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un escenario”. Además, la organización agregó: “Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado”. El espectáculo contará con la voz y la imagen de Cerati.

View this post on Instagram

A post shared by Soda Stereo (@sodastereo)

La preventa de entradas comenzará el martes 30 de septiembre a las 10 AM y estará disponible hasta agotar stock en la página oficial del Movistar Arena. Una vez finalizada, se habilitará la venta general, también a través del sitio web del estadio.

