Otra alarma en La Paz: una alumna de 13 años llevó un arma de aire comprimido a la escuela

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Seguridad | Tensión en La Paz: alumna ingresó con un arma a la escuela Un hecho preocupante se registró este lunes en la Escuela Técnica Agraria Galileo Vitali, ubicada sobre Ruta 50, al oeste del centro de La Paz. Pasadas las 9:30, una alumna de 13 años fue encontrada con un arma de fuego dentro del establecimiento. La directora activó de inmediato el protocolo de seguridad, resguardando al resto de los estudiantes y docentes, y dio aviso al 911 para que la Policía acudiera al lugar y retirara el arma. Gracias a la rápida acción, no se registraron personas heridas. Más información en sitioandino.com #Policiales #LaPaz #Educación #Mendoza"

