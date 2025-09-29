29 de septiembre de 2025
Ocurrió una vez más

Otra alarma en La Paz: una alumna de 13 años llevó un arma de aire comprimido a la escuela

En La Paz, una alumna de 13 años ingresó a la escuela Galileo Vitali con un arma de aire comprimido. La directora activó el protocolo y llamó a la Policía.

Foto: Cristian Lozano

Este lunes por la mañana, pasadas las 9.30, en la escuela técnica agraria Galileo Vitali, ubicada sobre la Ruta 50, las autoridades detectaron que una alumna de 13 años había ingresado al establecimiento con un arma de aire comprimido.

Protocolo de seguridad escolar en La Paz

Según explicaron fuentes oficiales a este medio, la directora del colegio activó de inmediato el protocolo de seguridad para resguardar a estudiantes y docentes, y llamó al 911 para que personal policial acudiera al lugar. El arma fue entregada a las autoridades y se notificó a los padres de la menor.

Indicaron que este lunes los estudiantes debían asistir disfrazados y la adolescente había elegido ir vestida de policía. Sin embargo, la sorpresa fue que llevó un revólver de aire comprimido calibre 4.5.

Afortunadamente el arma no tenía municiones y la menor no amenazó a nadie de los que estaban presentes en el establecimiento educativo.

