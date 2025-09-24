Responsabilidad y diversión

General Alvear implementa el programa de Conductor Designado en la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

General Alvear entregará precintos, bebidas sin alcohol y premios para quienes asuman el compromiso de manejar con responsabilidad.

Milagros Nieto, asesora de juventud de General Alvear.

La Asesora de Juventud, Milagros Nieto, explicó: "el eje fundamental que tiene la gestión es que la sociedad de General Alvear pueda disfrutar, crecer y desarrollarse, pero sobre todo con responsabilidad y la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino no va a ser una excepción."

Conductores designados recibirán precinto en General Alvear

El sistema funcionará en la entrada del predio, donde quienes voluntariamente se inscriban como conductores designados recibirán un precinto amarillo, que les permitirá acceder de manera gratuita a agua y gaseosa en cualquiera de las barras del festival.

Al finalizar la jornada, cada participante deberá pasar por un control preventivo de alcoholemia (no sancionable) y en caso de resultar negativo, recibirá un número para participar en el sorteo de un televisor y una freidora de aire. Nieto, señaló: "la idea no solo es incentivar a la persona a que sea responsable, sino también un pequeño reconocimiento a esa persona que decide cuidar a sus amigos, que decide cuidar a la familia".

De esta manera, el municipio refuerza la importancia de la seguridad vial y la prevención, promoviendo un mensaje claro: "Que la seguridad y la diversión vayan de la mano".

