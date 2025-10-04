4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

En la previa de la presentación del presidente Javier Milei en esa provincia, se registraron incidentes con algunos manifestantes y se suspendió un acto oficial.

En la previa de la presentación del presidente Javier Milei en Santa Fe, se registraron incidentes con algunos manifestantes que arrojaron huevos al paso de la comitiva. Al menos cinco personas fueron detenidas y se suspendió la caminata prevista. La visita se da en medio de las tensiones por el escándalo de José Luis Espert.

Pese a los días tensos que atraviesa el Gobierno Nacional, Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral y viajó este sábado a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar las listas de La Libertad Avanza (LLA) que competirán en los comicios del próximo 26 de octubre.

Incidentes

Pasadas las 11, militantes de LLA y opositores se encontraron en la peatonal San Martín del centro santafesino. La confrontación escaló hasta incluir golpes, huevazos y empujones, y culminó con el desmantelamiento de un gazebo del partido oficialista. Los manifestantes opositores portaban pancartas con la consigna “Milei, persona no grata”. La situación de tensión en la peatonal puso en duda la realización de la caminata del Presidente.

Mientras esto ocurría, Milei se encontraba a unas ocho cuadras de la peatonal, alojado en el Hotel Los Silos, ubicado en la zona del puerto de Santa Fe. Rodeado por una multitud de manifestantes, salió del hotel acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Tras caminar unos metros hacia un vehículo en el Puerto de Santa Fe, saludó a los militantes.

Cientos de opositores, principalmente del Polo Obrero y otras agrupaciones de izquierda, se acercaron a las inmediaciones del Hotel Los Silos para protestar contra la llegada de Milei. La policía de Santa Fe se sumó a los efectivos de la Prefectura para custodiar el hotel. Con escudos y cascos, los prefectos impidieron que los manifestantes llegaran a la puerta del lugar.

El mal momento del Gobierno Nacional

La recorrida de Milei ocurre luego de una semana de tensiones e incertidumbre en el plano político y económico, que culminó con un firme respaldo a la candidatura de Espert, cuestionado por sospechas de vínculos con el narcotráfico. El propio candidato publicó en sus redes sociales: “No me bajó nada”, un mensaje que fue replicado por el Presidente.

Además, el mandatario enfrentó la inestabilidad en el precio del dólar, que recién se estabilizó el jueves. Ante esta situación, las autoridades endurecieron los controles sobre el sistema de compra y venta de la divisa en plataformas digitales, bancos y agencias habilitadas.

Milei vendrá la provincia de Mendoza el 9 de octubre para asistir al tradicional almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, donde estará junto al gobernador Alfredo Cornejo, con quien selló una alianza para las próximas elecciones legislativas.

Javier Milei en campaña

El mandatario viajará a Paraná, donde tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. La foto con el dirigente del PRO será importante debido a la necesidad del Presidente de revincularse con los mandatarios provinciales, tras un pedido de Estados Unidos luego del respaldo financiero del Tesoro a la Argentina.

En Paraná se realizará una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios. La cita será en un punto estratégico, con la intención de que el Milei “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”, según explicaron fuentes de la organización.

En Entre Ríos, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado, que serán para Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida. El partido oficialista también encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann.

Fuente: NA.

