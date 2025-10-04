La Dirección General de Escuelas realizará el Congreso Provincial Matemática 5.0. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) realizará el Congreso Provincial Matemática 5.0: Transformar la enseñanza con sentido humano. Se realizará los días 21 y 22 de octubre y está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades. Es una de las acciones parte del Plan Provincial Mendoza Mejora Aprendiendo Matemática.

La finalidad del encuentro es generar un ámbito amplio y enriquecedor donde los educadores puedan repensar las prácticas de enseñanza de la Matemática, compartir experiencias significativas y enfrentar en conjunto los desafíos actuales que implica su docencia y aprendizaje en el aula.

El Congreso está destinado a docentes de nivel inicial, primario, secundario, docentes de educación especial que hacen apoyo a la inclusión en los tres niveles, docentes de la modalidad de jóvenes y adultos, profesores de Matemática de Educación Superior de los profesorados de Inicial, Primaria, Educación Especial, y profesores de Matemática de Educación Secundaria (técnica y orientada) de las instituciones escolares de gestión estatal y privada.

Se presentarán ponencias y talleres específicos para cada nivel educativo, con propuestas diseñadas especialmente para responder a las particularidades y necesidades de cada etapa formativa. El evento busca, además, propiciar una experiencia de construcción colaborativa, en la que los docentes puedan diseñar y conocer alternativas didácticas innovadoras y efectivas.

Inscripciones Para asegurar una amplia participación de los docentes y la representatividad de la mayoría de las instituciones escolares de cada nivel y modalidad, la DGE emitió el Memorándum 183, donde estableció la inscripción en dos instancias: Primera instancia: será cerrada a cargo de cada institución escolar y acordada entre todos para seleccionar a dos participantes.

Segunda Instancia: se habilitará en caso de que queden cupos o vacantes en los talleres propuestos, será abierta y se realizará a través del micrositio en el Portal Educativo: https://www.mendoza.edu.ar/congreso-prov-matematica-2025/