1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
La explicación de la DGE

Padres podrán informar ausencias docentes y el SUTE reclama la anulación del sistema

El SUTE rechazó que padres registren inasistencias docentes en GEI-PAD. Desde la DGE defienden el sistema como una herramienta de transparencia.

Desde la DGE, precisan que la medida busca generar transparencia.

Desde la DGE, precisan que la medida busca generar "transparencia".

Gobierno de Mendoza
 Por Celeste Funes

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) manifestó un “enérgico desacuerdo” con la nueva función incorporada en la plataforma GEI-PAD, que permite a los padres de alumnos registrar las inasistencias de los docentes. La medida, que comenzó a regir el viernes pasado, fue defendida por la Dirección General de Escuelas (DGE), que aseguró que busca mayor transparencia y compromiso de las familias en el sistema educativo.

La postura del SUTE

En una nota enviada al titular de de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, señaló que la medida es violatoria de la normativa vigente y genera conflictividad en la comunidad educativa.

Lee además
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno
Nueva carrera en Mendoza: Hospital Lagomaggiore abre un camino único en formación médica
Salud y educación

Formación inédita: el Hospital Lagomaggiore suma especialización en Clínica Médica

“El procedimiento adoptado desconoce las previsiones expresas del Capítulo X de la Ley 4934, que establece que la única autoridad competente para llevar el registro de asistencia es la Dirección de cada establecimiento educativo, no los padres ni terceros ajenos a la relación laboral”, indicó el sindicato.

Cierre en legislatura del paro convocado por la CGT a nivel nacional, Carina Sedano, SUTE
En una nota, la secretaria general del SUTE Carina Sedano, manifestó el descontento del sector por la función para notificar asistencia de docentes.

En una nota, la secretaria general del SUTE Carina Sedano, manifestó el descontento del sector por la función para notificar asistencia de docentes.

También hicieron referencia a la Ley 5811 de Régimen de Licencias, cuyo artículo 43 estipula que las inasistencias deben justificarse con los procedimientos médicos y administrativos correspondientes. “Nunca mediante la participación de los padres o alumnos”, remarcaron.

El gremio docente advirtió que esta medida puede generar enfrentamientos entre padres y docentes, estigmatizar a los trabajadores de la educación y deteriorar el clima escolar. Por ello, solicitaron que se deje sin efecto la implementación del sistema, garantizando que el registro de asistencia se lleve exclusivamente por las autoridades escolares.

Embed

Qué dijeron desde la Dirección General de Escuelas

Consultados por Sitio Andino, desde la Dirección General de Escuelas explicaron que antes de implementar la medida se analizaron antecedentes en otras jurisdicciones. Según señalaron, la herramienta busca ordenar y transparentar las denuncias sobre inasistencias, muchas veces realizadas de manera anónima e imprecisa.

“La idea es generar transparencia. En este caso se va a saber quién lo dijo, con nombre y apellido. Además, se cruzan datos, ya que la DGE está colocando biométricos en todas las escuelas y lo termina validando el director”, señalaron desde el organismo.

inasistencia docente sistema gei pad gem dge
Así se ve el registro de inasistencia docente en la plataforma de GEI.

Así se ve el registro de inasistencia docente en la plataforma de GEI.

Otro argumento planteado es que el sistema permite a los padres tener control cuando sus hijos dicen que un profesor no asistió. “Es una herramienta más que vincula y compromete a los padres con la escuela. Se busca que lo hagan de forma responsable y entiendan que también son parte fundamental del sistema”, remarcaron desde la cartera.

Respecto a temores sobre un posible uso arbitrario, aclararon que es una instancia más de cruce de información que busca mejorar los procedimientos. "Puede mostrar de manera ordenada y sistematizada el clima y la relación de la escuela con su comunidad educativa”.

Cómo funciona el sistema

Desde el viernes 26 de septiembre, los padres pueden ingresar al GEI-PAD y, desde la trayectoria de su hijo, marcar al docente que faltó. Según la DGE, la escuela no ve ni qué padre ni qué docente fue informado, ya que sólo lo registra el sistema.

De esta manera, la implementación de esta nueva herramienta abre un fuerte debate en Mendoza: mientras que el SUTE reclama su anulación por considerarla ilegal y conflictiva, la DGE sostiene que fortalece la transparencia y la participación de las familias en el ámbito escolar.

Mirá la nota de Noticiero Andino:

Embed - SAN RAFAEL: RECLAMO DEL SUTE POR APLICACIÓN GEI PAD

Temas
Seguí leyendo

El Hospital Notti, renovado: Mendoza puso en marcha la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

Una deuda silenciosa, ¿por qué es clave que empecemos a hablar de inteligencia híbrida?

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre
Efemérides

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Te Puede Interesar

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio
El ministro Víctor Fayad explicó las correcciones que proponen para el avalúo de algunas propiedades. 
ACTUALIZACIÓN

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Por Cecilia Zabala
Los trabajos avanzan según un cronograma de distintas etapas.
Plan de trabajo

Socavón en Acceso Sur: avanzan las obras y ya tiene fecha la habilitación

Por Sitio Andino Policiales