Escuelas rurales de Malargüe clasificaron a la final provincial del Deporte Escolar

Deporte escolar en Malargüe

Por Claudio Altamirano







Cerró en Malargüe la etapa clasificatoria del programa Deporte Escolar que impulsa el Gobierno de Mendoza junto a los municipios. En el departamento sureño, la convocatoria tuvo esta semana una marcada participación de escuelas rurales, algunas de las cuales lograron clasificar a la final provincial que se disputará del 12 al 17 de octubre en la capital mendocina.

La profesora Claudia Benegas, referente de la Dirección de Deportes de Malargüe, destacó la reciente realización de la instancia departamental de esta iniciativa que articula el trabajo de la Dirección General de Escuelas (DGE), la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y los municipios.

El Polideportivo Malal Hue fue sede de las competencias en las que alumnos de escuelas urbanas y rurales se midieron por un lugar en la próxima fase. Benegas resaltó la presencia de estudiantes de Nivel Medio de distritos y parajes alejados, como Agua Escondida, Ranquil Norte y Carapacho, quienes recorrieron hasta 190 kilómetros para vivir jornadas de deporte y compañerismo, lo que calificó como una experiencia "muy especial".

Para garantizar el éxito de la actividad, desde la comuna se organizó la estadía de los jóvenes en la moderna Residencia Deportiva, complementada con excursiones a sitios turísticos como el Parque Huellas de Dinosaurios y el Complejo Planetario.

Benegas subrayó además que, para muchos de los participantes, estas jornadas se convirtieron en una verdadera Semana del Estudiante, con la alegría de haber alcanzado logros deportivos. Así, Agua Escondida será el representante de Malargüe en futsal, mientras que las alumnas de Carapacho clasificaron por segundo año consecutivo a la final provincial de vóleibol.