General Alvear: advierten a docentes por el cierre del plazo para validar el bono de puntaje

La delegada de la DGE en General Alvear se refirió a la modificación del Código Contravencional y remarcó la necesidad de validar el bono docente.

Magalí Oneschuk de la DGE en General Alvear.

Además, hizo referencia al proyecto que está ingresando a la Legislatura Provincial a través del cual se modifica el Código Contravencional y se hace corresponsables a los padres en los casos de bullying que se dan en instituciones escolares.

Oneschuk comentó a Noticiero Andino: "La inscripción ya se cerró hace un tiempo y es el bono de puntaje, ahora estamos en la etapa de validación y tabulación en la que es preciso que todos aquellos que se inscribieron en su momento puedan observar si tienen pendiente o aceptado es por qué está en curso el bono y si tiene corregir, deben entrar al email, mirar todas las instrucciones que tiene y corregirlo, una vez corregido es importante que vean en el estado que esté validado y tenga un tilde verde y además cuando suban todo lo que tienen que corregir que puedan hacer el cierre de la inscripción, sino tampoco se carga de manera correcta".

Validación y tabulación del bono de puntaje en General Alvear

Embed - BONO DE PUNTAJE: ETAPA DE VALIDACIÓN Y TABULACIÓN

