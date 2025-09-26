26 de septiembre de 2025
Sitio Andino
Desarrollo barrial

El asfalto llega al barrio Alvear Oeste I tras más de una década de espera

La gestión municipal de General Alvear avanza con obras de asfalto en 23 cuadras y proyecta nuevos frentes en la ciudad.

Plan de asfalto en General Alvear.

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, destacó que los trabajos forman parte de un plan integral que ya tuvo como primer destino al distrito de Bowen. “Estamos culminando esta etapa en Alvear Oeste I y luego avanzaremos en la ciudad de General Alvear, donde estamos terminando de definir los sectores iniciales. La gente está muy contenta, es una obra esperada desde hace tiempo. El barrio ya estaba urbanizado y contaba con cloacas, lo que permitió agilizar la intervención”, explicó.

Barbero aclaró que, como ocurre en este tipo de obras, se requiere paciencia por parte de los vecinos: “Hay momentos en que deben dejar el auto afuera, o tolerar el polvillo producto de la limpieza y arenado, pero es parte de un beneficio colectivo que mejorará la transitabilidad y la calidad de vida”.

Por su parte, la delegada de Alvear Oeste, Jimena García, subrayó la importancia de la obra para la comunidad. “Hace más de diez años que se creó el barrio y los vecinos esperaban el asfalto. Hoy es una realidad gracias a la gestión del intendente Alejandro Molero y al trabajo conjunto con la Secretaría de Obras. El asfalto jerarquiza al distrito, valoriza las viviendas y aporta calidad de vida”, señaló.

García añadió que la intervención requirió coordinación con los vecinos para permitir el avance de las tareas y destacó que se complementa con otras acciones en el barrio: “Venimos trabajando en conjunto en distintos frentes, como la plaza, y ahora vamos a gestionar reductores de velocidad para mantener la tranquilidad del lugar”.

Con estas tareas, el municipio avanza en el objetivo de extender la red vial asfaltada en barrios y distritos, buscando dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

El programa de asfalto en General Alvear continúa su desarrollo

Embed - PLAN DE ASFALTO: SE TRABAJA EN ALVEAR OESTE

