Brindarán acompañamiento

San Carlos acordó con la Provincia de Mendoza la creación de un albergue para víctimas de violencia de género

San Carlos y la Provincia de Mendoza sumarán un espacio de protección para mujeres y personas LGBT+ en contextos de violencia de género y vulnerabilidad.

San Carlos acordó con la Provincia de Mendoza la creación de un albergue para víctimas de violencia de género.

San Carlos acordó con la Provincia de Mendoza la creación de un albergue para víctimas de violencia de género.

Por Sitio Andino Departamentales

El departamento de San Carlos acordó con la Provincia de Mendoza sumar un espacio de protección para mujeres y personas del colectivo LGBT+ en contextos de violencia de género y vulnerabilidad social. Funcionará como centro de día y contará con siete plazas de albergue.

El intendente sancarlino, Alejandro Morillas, y la directora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza, firmaron el convenio marco de colaboración entre el Municipio y el Gobierno para "garantizar atención integral, contención y acompañamiento" hacia quienes se encuentran en situaciones de desprotección.

Lee además
san carlos inicia una obra sin precedentes para cuidar el agua y potenciar la produccion video
Recursos hídricos

San Carlos inicia una obra sin precedentes para cuidar el agua y potenciar la producción
Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos
TEMPORAL

Cómo impactó el granizo de San Carlos a los productores locales y sus cultivos

Al respecto, Urquiza explicó: "Este convenio habilita a que en este centro de día y dispositivo de protección para personas en vulnerabilidad social, la protección sea real. A lo que se apunta es a reestablecer el derecho de la persona y, luego, a generar esta autonomía progresiva para poder insertarse en el mercado laboral como cualquier otra persona”.

En el acto del jueves también estuvo presente la directora de Contingencia Social, Priscila Segura; la coordinadora del Área Mujer, Género y Diversidad de San Carlos, Érica Bordón; y ediles del Concejo Deliberante del departamento.

Nuevo espacio para mujeres en San Carlos

El espacio funcionará como centro de día y dispositivo de protección, para lo cual contará con siete plazas de albergue para mujeres que atraviesan contextos de violencia de género.

El dispositivo ofrecerá una gama de prestaciones, indicaron, tales como:

  • Acompañamiento emocional y psicológico.
  • Asesoramiento legal, información y orientación sobre derechos y recursos disponibles.
  • Programas de fortalecimiento personal y laboral.
  • Actividades recreativas y de desarrollo individual.
  • Asistencia en trámites administrativos
  • Espacio seguro para pernoctar, asearse y alimentarse.

En Mendoza, existen varios refugios habilitados para albergar a mujeres y miembros de la comunidad LGBTQI que sufren violencia de género. El ingreso es a través de la dirección de Género o las áreas municipales, con un informe emitido por cualquiera de las dos entidades. Además, lo pueden solicitar fiscalías, la policía o diversos organismos.

El acuerdo entre San Carlos y la Provincia de Mendoza

Durante el acto de firma, Urqioza subrayó el compromiso institucional de San Carlos: “Cabe destacar la voluntad de las autoridades del Municipio, en particular del intendente, porque esta gestión desde hace 10 años aproximadamente no se podía gestar y que hoy ya lo tengamos concretado e iniciado para su ejecución, habla muy bien de este compromiso y esta voluntad por parte de las autoridades municipales junto al Gobierno de la provincia”.

Con esta apertura, San Carlos se suma a la red de dispositivos provinciales que trabajan por la erradicación de la violencia y la promoción de derechos, "reafirmando el compromiso institucional con una sociedad más justa, equitativa e inclusiva", señaló el Gobierno.

Temas
Seguí leyendo

Alejandro Morillas: "El pueblo de La Consulta apareció cubierto de blanco, como si hubiera caído una gran nevada"

Granizo en San Carlos: las causas del fenómeno que dañó viviendas y cultivos

El Gobierno llamó a licitación para repavimentar la Ruta Nacional 143, después de 40 años

Granizo en San Carlos: más de 70 familias asistidas tras la fuerte tormenta

Así fue la inesperada tormenta de granizo que cayó en La Consulta en pleno festejo por la Primavera

¡Inesperado! Granizo sorprende a todos durante un concierto en San Carlos

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

Acuerdo regional permitirá que los egresados disfruten gratis de espectáculos con artistas nacionales

LO QUE SE LEE AHORA
Hospital Regional Malargüe. video
Salud pública

Con nueva tecnología, el Hospital Malargüe fortalece la atención

Las Más Leídas

El acuerdo incorpora mejoras salariales de hasta un 60%
Mejoras salariales

El Gobierno provincial y ATSA firmaron un nuevo convenio colectivo de salud

Triple femicidio: quién es el narco “Pequeño J” acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza
Investigación

Triple femicidio: quién es el narco "Pequeño J" acusado de ordenar los crímenes en el Partido de La Matanza

Elecciones 2025: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes.
Elecciones 2025

Ausencias, abucheos y reclamos: así fue el debate de candidatos frente a estudiantes de Mendoza

La funcionaria mendocina se refirió al caso que conmociona a todo el país. video
Encendidas las alarmas

Triple crimen: la preocupación de Rus y la red "antinarcotráfico" de Mendoza

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú. video
Visita oficial

Los motivos del viaje de Hebe Casado a Perú

Te Puede Interesar

Cuánto se actualizará el monto por interés de las cuotas restantes del Impuesto Automotor.
Atención contribuyentes

ATM fijó las tasas de interés para el pago en cuotas de los impuestos Inmobiliario y Automotor

Por Cecilia Zabala
El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de septiembre los estatales

Por Sitio Andino Economía
Matías Farías y Justa Luna fueron apuñalados por su nieto en 2022
Violento crimen

Se cumplen tres años del doble homicidio a un matrimonio de jubilados en Las Heras

Por Carla Canizzaro