"Comercios con historia": Ulpiano Suarez distinguió negocios con más de medio siglo de vida

Ulpiano Suarez encabezó el jueves un homenaje a los comercios con más de medio siglo de trayectoria, en el marco de la iniciativa “Comercios con historia” . La Municipalidad de Mendoza distinguió a locales que llevan 50, 75, 90 y hasta más de 100 años de permanencia y aporte a la comunidad mendocina.

El evento comenzó con una intervención artística que, a través de la música de acordeón y una puesta en escena alusiva a distintas décadas, narró la historia de estos negocios que acompañaron el crecimiento de la Ciudad. Luego se realizó la entrega de certificados y reconocimientos a cada comercio, en un acto cargado de emoción y gratitud.

“Este reconocimiento es para quienes, con esfuerzo y perseverancia, han sido parte fundamental del desarrollo económico y social de la Ciudad. Cada uno de estos comercios representa tradición, trabajo y un legado que ha pasado de generación en generación”, expresó el intendente durante la ceremonia.

La distinción alcanzó a locales de rubros tan diversos como fábricas de pastas, hoteles, medios de comunicación, farmacias, joyerías, librerías, ópticas, panaderías, agencias de lotería, distribuidoras y casas de indumentaria, entre muchos otros.

comercio municipalidad de mendoza1 Ulpiano Suarez homenajeó a más de 40 comercios de la Ciudad de Mendoza Foto: Municipalidad de Mendoza

Entre los más de 40 comercios distinguidos se destacan: Diario Los Andes, Casa Castro, Mercería El Plissé, Casa Martínez, Industria Marrello, Rerda Sastrería Militar, La Casa de la Modista, Casa de Medias Deseos, García Santos Libros, Casa Forconi, Duci Ópticas, Vendemmia Joyero, Armería Rizzo, Label Solutions – Palero Impresores, Distribuidora San Jorge, Farmacia Sevilla, Cascarano Armas S.A., Guarnieri, Droguería Polo, Bravin Hermanos, Casa Manino, Samaco, Foto Rambla, Farmacia La Facultad, Óptica Scerbo, Farmacia Jujuy, Hotel Ariosto, La Torinesa, Dietética Montevideo, Peluquería Italia, Casa Oropel, Matricería Cuyo S.A., El Plata S.A., Montemar Compañía Financiera, Maderas Zabala SRL, Canal 9, La Cuyanita, Joyería y Relojería Portofino, Agencia de Lotería Príncipe Julio La Cuyana, Petit Maison, Hotel Castelar, Panificados Independencia y Centro Internacional del Libro.

La voz de los protagonistas

María Cristina Guarnieri, de Guarnieri, la casa de lencería y ropa interior de más de 100 años, comentó: “Es muy agradable que la municipalidad haya tenido en cuenta todo lo que hemos hecho en esta trayectoria. Estamos agradecidos de que el intendente reconozca a las pymes, algunos con más y otros con menos años. Nosotros le ponemos el alma, corazón y vida todos los días al negocio. Seguimos y vamos por la cuarta generación”.

“Estamos muy emocionados y agradecidos. La verdad que fue inesperado este reconocimiento. Nos parece excelente que se premie a los comercios que tienen tanta trayectoria, con todo lo que eso implica”, expresó Gabriela Borromei de Casa Castro.

Mientras que Renzo Marrello, de Industrias Marrello, sostuvo: “Nosotros llevamos 105 años de actividad junto a mi papá, Pedro, y mi hermano, Franco. Somos la cuarta generación que está al frente de la empresa. Este reconocimiento es un orgullo enorme, porque estamos llevando adelante este legado que con tanto cariño nos dejó mi bisabuelo, después mi abuelo, mi padre, posteriormente, y que, ahora, llevamos con mi hermano, con mucho cariño”.

comercio municipalidad de mendoza3 Durante el evento se entregó certificados y premios a cada local Foto: Municipalidad de Mendoza

“Han pasado ya más de 75 años viviendo en esta provincia tan maravillosa. Hemos trabajado siempre junto con toda la familia, logrando las cosas de las que disponemos ahora. Este reconocimiento es al esfuerzo, la vida, la gente”, manifestó Adela Perinetti de Vendemmia Joyero.

Con este reconocimiento, la Ciudad de Mendoza pone en valor el compromiso y la dedicación de los comercios que, con su trabajo diario, fortalecen la identidad local. Su legado combina historia y tradición, al mismo tiempo que impulsa la innovación y consolida al departamento como un centro comercial de referencia. Fuente: Municipalidad de Mendoza