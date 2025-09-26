Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 26 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este viernes, en dos comunas se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.
El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.
Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este viernes 26 los departamentos de San Martín y San Rafael contarán con grandes propuestas.
Este año, la Feria del Libro rendirá homenaje al historietista mendocino Juan Giménez.
Feria del Libro: el cronograma para este viernes 26 de septiembre
Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro en cada departamento de Mendoza son:
San Martín
Acto de apertura: Reconocimiento al escritor Luis Lucho Galván. Sala Polideportivo San Pedro, a las 10.
Programa Mendoza dibuja sus letras. DGE. Sala Polideportivo San Pedro, aula 1, a las 10.15.
Obra de teatro infantil Trastocando. Elenco: Compañía Mosqueta, Sala Polideportivo San Pedro (salón principal escenario), a las 11 y a las 15.30.
Presentación del libro Seguir andando… Tres poetas y un sueno. M. G. Figueroa, A. Rodríguez, L. Greco junto a Lumnus espacio cultural. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 15.30.
Mas alla, un libro para correr los limites y la imaginacion. Utopico, un cuento inspirado en el autismo. Editorial “LEO libros, Mariela Cunningham y Andrés Ariño. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 16.30.
Cafe Literario de San Martin. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.30.
Presentacion XIV Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio, Municipalidad de Junín. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 18.
Taller de danzas folclóricas a cargo de Romina Cueito y Beto Giménez. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 18.
Presentación del libro La mariandina se definio por penales, de Juan Azor, Julio Tumbarello y Roger Aguilera. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 19.
Rocambole presenta su libro sobre obras de Los Redondos. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 20.30.
Cierre musical: Cover Matute y Fito Rock. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal escenario), a las 21.30.