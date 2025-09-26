Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este viernes 26 de septiembre

La Feria del Libro de Mendoza, en los departamentos, se extiende desde el 26 de septiembre hasta el 4 de octubre. Conocé las actividades para este viernes.

 Por Celeste Funes

La Feria del Libro de Mendoza 2025 abre sus puertas desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y otros departamentos cuentan con su propia agenda. Este viernes, en dos comunas se podrá disfrutar de charlas, talleres, literatura infantil y juvenil, fanzines y homenajes a grandes autores de la región.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó a este medio la pluralidad del evento y su impacto en la provincia. Es que, muchas de las actividades, se convierten luego en material de estudio. A ello se suma el impulso hacia las librerías, que también atraviesan un complejo escenario económico.

Por otro lado, para garantizar que toda la población pueda acceder a la "fiesta de las letras", la entrada es libre y gratuita y habrá distintas actividades en comunas de todo el territorio. "Coordinamos con los municipios, con los directores y directoras de Cultura de cada departamento, y los invitados o las figuras que muchas veces los propios intendentes nos recomiendan", expresó el funcionario en Aconcagua Radio. En este sentido, este viernes 26 los departamentos de San Martín y San Rafael contarán con grandes propuestas.

Feria del Libro: el cronograma para este viernes 26 de septiembre

Las actividades que formarán parte de la programación destacada de la Feria del Libro en cada departamento de Mendoza son:

San Martín

  • Acto de apertura: Reconocimiento al escritor Luis Lucho Galván. Sala Polideportivo San Pedro, a las 10.
  • Programa Mendoza dibuja sus letras. DGE. Sala Polideportivo San Pedro, aula 1, a las 10.15.
  • Obra de teatro infantil Trastocando. Elenco: Compañía Mosqueta, Sala Polideportivo San Pedro (salón principal escenario), a las 11 y a las 15.30.
  • Presentación del libro Seguir andando… Tres poetas y un sueno. M. G. Figueroa, A. Rodríguez, L. Greco junto a Lumnus espacio cultural. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 15.30.
  • Mas alla, un libro para correr los limites y la imaginacion. Utopico, un cuento inspirado en el autismo. Editorial “LEO libros, Mariela Cunningham y Andrés Ariño. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 16.30.
  • Cafe Literario de San Martin. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 16.30.
  • Presentacion XIV Certamen Literario Provincial Eduardo Gregorio, Municipalidad de Junín. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 18.
  • Taller de danzas folclóricas a cargo de Romina Cueito y Beto Giménez. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 18.
  • Presentación del libro La mariandina se definio por penales, de Juan Azor, Julio Tumbarello y Roger Aguilera. Sala Polideportivo San Pedro (aula 2), a las 19.
  • Rocambole presenta su libro sobre obras de Los Redondos. Sala Polideportivo San Pedro (aula 1), a las 20.30.
  • Cierre musical: Cover Matute y Fito Rock. Sala Polideportivo San Pedro (salón principal escenario), a las 21.30.

San Rafael

  • Acto de apertura. Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. Sala Coirones, a las 15.
  • Taller de Cuentacuentos para niños, dictado por Elisa Ochoa. Sala Chañares, a las 16.
  • Obra de teatro Él y sus siete ellas, de Patricia Zille. Sala Coirones, a las 16.
  • Homenaje al escritor Claudio Che Barro y la artista plástica Josefa Méndez. Sala Hall Auditorio, de 16 a 19.
  • Obra de teatro La vinchuca berrinchera. Área de Salud Municipalidad de San Rafael. Sala Auditorio, a las 16.30.
  • Programa Mendoza dibuja sus letras. DGE. Sala Chañares, a las 17.
  • Obra de teatro con marionetas Cuentos que sanan. Dirección: Elisa Ochoa. Sala Coirones, a las 17.
  • Presentación del libro Ojos de plata, de María Milagros Pithod. Sala Coirones, a las 18.
  • Intervención artística: show musical de Fede Toledo. Sala Auditorio, a las 18.30.
  • Presentación del libro Donde la música se hace verso, de Marta Castellino. Sala Chañares, a las 19.
  • Actividad literaria: Escribir para gestionar tus emociones y conocerte mejor, de Gisella C. Alestra. Sala Coirones, a las 19.
  • Intervención artística La Protesta, del Instituto Profesorado de Arte (IPA). Sala Auditorio, a las 19.30.
  • Presentación del libro Cuando en mí vivía el sol, de Rogelio Aguilera. Sala Coirones, a las 20.
  • Presentación del fotolibro Paisaje en movimiento. Registro y crónicas visuales de la antigua línea ferroviaria San Martín, de Barchiesi, Véliz, Nirich y Santos. Sala Chañares, a las 20.
  • Eduardo Sacheri con la presentación de su último libro, Demasiado lejos. Sala Auditorio, a las 21.

Para mayor información sobre la Feria del Libro de Mendoza 2025, las actividades programadas y más detalles se puede ingresar a esta nota.

La feria dice presente en toda la provincia

Además de Guaymallén, la Feria del Libro 2025 llegará a otros departamentos:

  • Santa Rosa: Narda Lépez y Fabián Vena
  • San Martín: Rocambole, Chango Spasiuk y Pablo Bernasconi
  • San Carlos: Iván Noble
  • San Rafael: Eduardo Sacheri, Doctor Chinasky y REP
  • General Alvear: Fabián Vena y Nito Mestre

Esto permite que los habitantes de toda la provincia participen de la Fiesta de las Letras, acercando la cultura y la literatura a distintos rincones de Mendoza.

