Letras, arte y encuentro

Guaymallén vuelve a ser epicentro de la Feria del Libro de Mendoza

La edición 2025 en Guaymallén rinde homenaje al historietista mendocino Juan Giménez y contará con figuras destacadas en la cultura.

Feria del Libro 2025 en Guaymallén.

Feria del Libro 2025 en Guaymallén.

Organizada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, esta nueva edición rinde homenaje al reconocido historietista mendocino Juan Giménez, fallecido en 2020. Durante once días, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluye presentaciones de libros, charlas con autores, mesas temáticas, talleres, homenajes, literatura infantil y juvenil, además de actividades que combinan la literatura con el teatro, la música, el cine y el arte gráfico.

image

La Feria del Libro recorre la provincia

Además de su sede principal en el Le Parc, la feria también llegará a los departamentos de San Rafael, San Carlos, Santa Rosa, General Alvear y San Martín, donde se desarrollarán actividades culturales y presentaciones de autores.

Durante la apertura, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, destacó el valor de sostener este tipo de propuestas: “La feria es uno de los hechos culturales más importantes de las provincias, junto a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Permite encontrarnos, generar pluralidad y fortalecer el sistema cultural público y democrático”.

Por su parte, el intendente Marcos Calvente celebró que Guaymallén sea sede por segundo año consecutivo: “Estamos muy contentos de recibir nuevamente a la Feria del Libro en un espacio tan simbólico como el Le Parc. Este año, además, se le rinde homenaje a Juan Giménez, reconociendo a la historieta como un género literario más. Invitamos a todos los vecinos a disfrutar de esta fiesta cultural”.

image

La esposa del dibujante homenajeado, Silvia, agradeció el reconocimiento: “Aunque se radicó en España, Juan siempre llevó a Mendoza en su corazón. Que hoy la feria lo destaque es una manera de hacer justicia a su obra y a la historieta como parte de la literatura”.

Entre los nombres destacados que participarán se encuentran Eduardo Sacheri, Rocambole, Doctor Chinasky, Iván Noble, REP, Martín Caparrós, César González, Florencia Canale, Juan Sasturain, Pablo Bernasconi y Alejandro Wall. También se sumarán figuras en las extensiones departamentales como Narda Lepes, Fabián Vena, Chango Spasiuk y Nito Mestre.

Más de 50 editoriales, librerías y stands integran la feria, que se consolida como uno de los eventos culturales más relevantes de la región, ofreciendo propuestas para todas las edades y gustos.

image

Una cita imperdible en Guaymallén

Con un homenaje a la imaginación y a los nuevos lenguajes de la cultura, la Feria del Libro de Mendoza invita a la comunidad a sumarse y disfrutar de este espacio plural, abierto y diverso, que une letras, arte y encuentros.

Cronograma de actividades completo

