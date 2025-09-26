San Rafael: ¿Qué trámites podés consultar en la jornada notarial de este sábado?

Concejo Deliberante de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales







Los vecinos de San Rafael que requieran de asesoramiento notarial podrán hacerlo – sin cargo – este próximo sábado 27 en el Concejo Deliberante. El recinto del cuerpo legislativo local será sede de una importante actividad que organiza el Colegio Notarial de Mendoza conjuntamente con el Municipio de San Rafael y el HCD.

De 9.00 a 13.00 horas, profesionales notariales del sur y otros puntos de Mendoza, ofrecerán asesoramiento en donaciones, medidas anticipadas de salud y de autoprotección, compraventa de inmuebles, autorizaciones de viaje para menores de edad, contratos de alquiler, uniones convivenciales, régimen patrimonial del matrimonio, protección a la vivienda familiar, entre otros trámites.

image Un servicio necesario en San Rafael Esta propuesta, que recorre distintas ciudades de la provincia desde hace más de diez años, busca acercar a los vecinos información y orientación sobre temas vinculados a la actividad notarial.

En esta oportunidad, se pondrá especial énfasis en garantizar que tanto los habitantes del centro como los de distritos alejados puedan acceder a este servicio, ya que en muchos casos se dificulta contar con asesoramiento cercano.