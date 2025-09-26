Literatura y arte

Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales

El evento en Santa Rosa se realizará el 1 y 2 de octubre e incluirá actividades culturales y artísticas junto a figuras de renombre nacional.

Durante los días 1 y 2 de octubre, el departamento esteño se convierte en el escenario de una celebración que honra la palabra escrita y la creatividad en todas sus formas.

image

A lo largo de estas dos jornadas, los vecinos podrán disfrutar no solo de la palabra impresa, sino también de su vibrante puesta en escena. Obras de teatro, lecturas dramatizadas, narraciones orales, música y exposiciones darán vida a los textos y mostrarán cómo la escritura se transforma en arte cuando se encuentra con el escenario y el público.

