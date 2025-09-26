Santa Rosa se prepara para la Feria del Libro con destacados referentes nacionales.

Durante los días 1 y 2 de octubre, el departamento esteño se convierte en el escenario de una celebración que honra la palabra escrita y la creatividad en todas sus formas.

A lo largo de estas dos jornadas, los vecinos podrán disfrutar no solo de la palabra impresa, sino también de su vibrante puesta en escena. Obras de teatro, lecturas dramatizadas, narraciones orales, música y exposiciones darán vida a los textos y mostrarán cómo la escritura se transforma en arte cuando se encuentra con el escenario y el público.

Artistas de primer nivel aterrizan en Santa Rosa Referentes nacionales de la cultura argentina como Chanti, Narda Lepez Y Fabián Vena estarán presentes en la Feria del Libro 2025. Los mismos vienen de la mano de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, con quienes se ha trabajado en conjunto todas las actividades.