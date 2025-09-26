26 de septiembre de 2025
El Municipio de Godoy Cruz impulsa un debate sobre cómo enfrentar el calor urbano en Mendoza

El evento en Godoy Cruz, organizado junto a CIPPEC, reunirá a funcionarios y especialistas para debatir estrategias frente al impacto de las altas temperaturas.

Debate en Godoy Cruz por el cambio climático.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Godoy Cruz recibirá el evento impulsado con el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y denominado “Gran Mendoza Resiliente al Calor Urbano”.

La propuesta se realizará el 1 de octubre en el Centro Cultural Cristoforo Colombo y tendrá como objetivo debatir estrategias para adaptarse a las altas temperaturas en las ciudades.

Godoy Cruz reconocido por mitigar el impacto del cambio climático

La comuna es reconocida por los esfuerzos para mitigar el impacto del cambio climático. De hecho, el departamento recibió en abril la VII Asamblea de la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC), en la cual participaron más de 450 gobiernos locales.

En esta ocasión, la actividad comenzará a las 10.00 y tendrá diversos paneles: “El Impacto del calor urbano en la salud y la seguridad”, “Cómo las ciudades pueden adaptarse para sobrevivir al Calor Urbano”, “Estrategias municipales para una Mendoza resiliente” y “Hoja de Ruta para trabajar en el Gran Mendoza Resiliente al Calor Urbano”.

Del evento participarán funcionarios municipales, provinciales, autoridades e investigadoras del CIPPEC. Podés inscribirte en este enlace.

Sobre el CIPPEC

CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas.

Promueve políticas para lograr una Argentina desarrollada, más equitativa, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces.

