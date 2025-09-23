Fotografía para emprendedores: inscriben en Godoy Cruz a un nuevo curso en el HUBi

El Municipio de Godoy Cruz continúa apostando al crecimiento de los sectores productivo, comercial y de servicios del Departamento. En esta oportunidad, se suma al ciclo de capacitación el Curso de Fotografía Básica para Emprendedores . El mismo comenzará el miércoles 24, en el HUBi (Hub de Innovación), ubicado en el Edificio UTN del Parque TIC, en Rafael Cubillos 2056.

El curso forma parte del programa “Empresas que enseñan” , destinado a acompañar al sector MiPymes y a cada emprendedor . Es que la idea es, es apoyar e impulsar sus proyectos personales, profesionales o comerciales. Entonces, está dirigido a personas adultas interesadas en adquirir habilidades prácticas en producción visual. Para ello, no es necesario contar con experiencia previa.

En este caso, la propuesta se enfoca en brindar herramientas técnicas y creativas de fotografía y nociones de publicidad. Entonces, el objetivo es mejorar la calidad de los contenidos digitales y la promoción de productos y servicios.

La capacitación tendrá una carga horaria total de 30 horas, distribuidas en dos encuentros semanales . Por lo que, se cursará de manera presencial, los miércoles y viernes, de 10.00 a 12.00 horas. Cabe destacar que, los cupos son limitados .

Asimismo, entre los contenidos principales se abordarán:

Introducción a la Fotografía y al Marketing Visual

Manejo básico de cámara

Composición y encuadres

Iluminación accesible

Color, estilo y publicidad visual

Producción de fotos para redes

Edición básica en celular y PC

Requisitos y perfil del egresado

Es necesario destacar que, los alumnos deberán contar con notebook o PC y un pendrive. Es que, los asistentes para el cursado deberán instalar programas de edición como Adobe Photoshop y Adobe Lightroom.

Asimismo, al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de planificar y producir material visual básico. Como así también, manejar cámaras y equipamiento de iluminación, realizar tomas en diferentes escenarios y editar fotografías, generando contenidos promocionales y creativos.

Más información

Las personas interesadas en sumarse al curso deberán completar el formulario en este enlace