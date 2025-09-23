Obra vial en General Alvear: la calle Centenario será habilitada para tránsito pesado

Por Sitio Andino Departamentales







General Alvear avanza con un plan de obras clave para mejorar la transitabilidad de los conductores. Entre ellas, la calle Centenario pasará a ser un carril exclusivo para tránsito pesado. Con nueva señalización y demarcaciones, esta ruta funcionará como alternativa a Pedro Escudé (calle de los Pimientos) y Granaderos.

Obras claves para el tránsito de General Alvear El intendente Alejandro Molero y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli, recorrieron la zona de las obras, confirmando que la calle Centenario será estratégica para el desvío de camiones.

Desde Centenario hasta Cinco Esquinas, más de 3 kilómetros serán intervenidos con nueva señalética y demarcación para habilitar un desvío seguro al transporte pesado. Al respecto, Molero destacó ante Noticiero Andino: “Es la extensión donde se colocará la señalética adecuada para que esta arteria se convierta en el desvío de carga pesada, evitando el paso por Pedro Escudé, calle de los Pimientos y Granaderos”.

El jefe comunal también subrayó que los trabajos se realizan junto a Vialidad Provincial, con una participación del 50% por parte del municipio en esta primera etapa. “Luego avanzaremos sobre calle E, que será pavimentada en tramos, y posteriormente sobre la Circunvalación, para recuperar y mejorar estos caminos rurales”, adelantó.

Por su parte, Romagnoli indicó que si bien la obra en Centenario es una fase avanzada, aún resta un proceso integral de planificación: “Comenzamos por garantizar la transitabilidad como prioridad, luego la estabilización y finalmente la demarcación, que hoy estamos ejecutando en Centenario”. Además, el funcionario mantuvo una reunión con la Cámara de Ganaderos de Mendoza para relevar necesidades en los caminos rurales y productivos. “La priorización apunta a asegurar transitabilidad, confort y mejoras en la red urbana, periurbana y ganadera”, concluyó. Mirá la entrevista completa Embed - “CENTENARIO SE CONVERTIRÁ EN EL DESVÍO DE CARGA PESADA”