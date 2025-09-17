10 horas de música en tres escenarios

General Alvear confirmó a sus bandas locales para la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

El Cine Teatro Antonio Lafalla de General Alvear fue escenario del acto que acordó la participación local en el evento.

Bandas de General Alvear firmaron el acuerdo en el Cine Teatro Antonio Lafalla.

El acto significó un paso importante dentro de la organización del festival, ya que no solo confirma la participación de las bandas alvearenses, sino que además garantiza el reconocimiento económico por su trabajo.

El subsecretario de Cultura de la Provincia, Diego Gareca, destacó: “estamos acompañando al intendente en esta iniciativa de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, compartiendo un momento con las bandas de General Alvear. En definitiva, lo que hace este festival es generar trabajo para los sectores culturales de la provincia y dar visibilidad a nuestros artistas”.

Por su parte, los músicos alvearenses resaltaron la oportunidad de compartir escenario con bandas nacionales y de mostrar el talento local ante un público masivo. En ese sentido, Mauro Salinas, expresó: “para nosotros es una posibilidad de oro, vamos a compartir espacio con artistas de gran nivel y al mismo tiempo mostrar lo que hacemos como banda local. Es un orgullo enorme haber sido seleccionados y poder representar a General Alvear en un evento tan esperado”.

La Fiesta de la Cerveza combinará propuestas locales con artistas nacionales, generando un importante movimiento cultural y turístico para General Alvear y todo el sur mendocino. Se realizará el sábado 27 de septiembre en el predio ferial, serán más de 10 horas de música en tres escenarios diferentes.

Embed - FIESTA DE LA CERVEZA: FIRMA DE CONVENIOS DE ARTISTAS LOCALES

