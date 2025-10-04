Discriminación y violencia física sufrió un actor argentino de parte de la policía

El actor argentino Osqui Guzmán generó una ola de indignación en redes. Mientras viajaba en el subte, una policía lo increpó, le arrebató el DNI, lo golpeó y lo acusó de chorro , desconociendo por completo su identidad..

El propio Guzmán relató lo sucedido y el video ya se volvió viral por el acto de discriminación y violencia física sufrido y la bronca que dejó entre los pasajeros que presenciaron todo.

Orgullo mendocino Cuatro chefs de Mendoza entre los mejores del mundo en los Best Chef Awards 2025

En redes sociales se comparten las imágenes de su versión sobre el suceso en cuestión y muchos apuntan a otro caso de abuso policial. Lo que dijo el actor en las últimas horas dejó a todos conmovidos.

Oscar "Osqui" Guzmán nació en Buenos Aires el 11 de marzo de 1971 , es un actor, comediante y presentador argentino de televisión.

Sus padres son oriundos de Bolivia, de las ciudades de Potosí y Oruro. Desde muy chico se interesó por la actuación y estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático.

En la década de 1990, se forma en improvisación teatral por Mosquito Sancineto. En 1996 funda la compañía Sucesos Argentinos, junto a sus compañeros improvisadores Omar Galván y Eduardo Calvo.[2]

Recibió numerosos premios, entre los que se destacan un Premio Florencio Sánchez y un Premio Estrella de Mar por su papel en la obra de teatro El Bululú (creación de José María Vilches).

La Legislatura Porteña nombró a Osqui Guzmán "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires" el 3 de diciembre de 2009.