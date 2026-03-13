13 de marzo de 2026
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Quién es Santiago Motolo, el actor de El Marginal que se filmó disparando al aire en la Villa 31

Santiago Motolo es el actor e influencer que desató la polémica tras viralizarse un video suyo disparando en la Villa 31 cerca de una cancha de fútbol.

Quién es Santiago Motolo, el actor de El Marginal que se filmó disparando al aire en la Villa 31

Quién es Santiago Motolo, el actor de El Marginal que se filmó disparando al aire en la Villa 31

 Por Analía Martín

El actor Santiago Motolo quedó envuelto en una fuerte polémica nacional tras la difusión de un video donde se lo ve efectuando disparos. El hecho ocurrió en el corazón del Barrio 31, en Retiro, mientras el joven grababa contenido para sus redes sociales. La grabación generó indignación absoluta por la cercanía de una cancha llena de chicos.

Santiago Motolo, quien cuenta con casi 300 mil seguidores en TikTok, es una figura conocida por su paso por la televisión y plataformas de streaming. Su carrera incluye participaciones en series de gran éxito como O11CE de Disney+ y El Marginal de Netflix, donde trabajó como extra y actor de reparto.

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De El Marginal al escándalo como influencer

Actualmente, el joven se dedica a realizar transmisiones en vivo a través de Kick y vive de las acciones publicitarias que coordina por sus redes. Sin embargo, este último "contenido" grabado en el asentamiento porteño cruzó un límite legal y ético que puso en alerta a las autoridades y a sus propios seguidores.

En las imágenes virales se observa a un vecino del barrio ayudando a Motolo a gatillar un arma 9 milímetros hacia el cielo. El video muestra cómo el sujeto sostiene los brazos del joven mientras este dispara al menos tres veces, en una zona donde minutos antes se desarrollaban actividades deportivas.

Santiago Motolo a los tiros, el muy idiota
Fuerte repudio al actor Santiago Motolo en redes

Fuerte repudio al actor Santiago Motolo en redes

Las posibles consecuencias para el actor

Hasta el momento no se han informado detenciones oficiales ni el inicio de una causa penal firme contra el involucrado. No obstante, la Justicia analiza las imágenes para identificar al dueño del arma y determinar si existió el delito de abuso de armas o tenencia ilegal en la vía pública.

El repudio en las redes sociales fue unánime, especialmente por el riesgo de las balas perdidas en una zona tan densamente poblada. Mientras el entorno del joven guarda hermetismo, el escándalo sigue creciendo y podría complicar sus futuras contrataciones comerciales como figura pública de internet.

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