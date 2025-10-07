Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Tras convocar a más de 100.000 espectadores en su última presentación, el comediante Fede Cyrulnik se presentará el próximo sábado 11 de octubre, desde las 21.00, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz . Con su combinación de humor sano y moderno , conocido por sus parodias sobre signos zodiacales, Cyrulnik promete un espectáculo inolvidable titulado “Evolushon” .

Cyrulnik llega a Mendoza con un nuevo unipersonal tras agotar localidades en su gira por Argentina, España, Irlanda, Reino Unido, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Panamá y Costa Rica.

Cuartos de final Soledad redobló la exigencia y fue implacable con esta participante de La Voz Argentina

Espectáculos Camilo Nicolás pone el humor "a fondo" en una noche imperdible en Mendoza

Sus videos sobre signos zodiacales traspasan fronteras y han alcanzado notoriedad, especialmente entre el público femenino hispanohablante, consolidándolo como referente del stand-up internacional .

Ha presentado cinco espectáculos unipersonales con gran éxito en Latinoamérica y Europa, reuniendo más de 100.000 espectadores . En 2023, Prime Video lanzó su show “Signos” , que tuvo resonante éxito en la plataforma.

Fede Cyrulnik "Evolushon" tendrá su presentació en Tunuyán el 12 de octubre. Foto: gentileza

En 2024 inició su gira por España, recorriendo el continente y sus islas con 15 funciones agotadas. Posteriormente, amplió la gira con presentaciones en Londres y Dublín, todas con localidades completas, sumando más de 10.000 espectadores.

En 2025, Cyrulnik regresó para visitar nuevas ciudades y participar en los principales festivales de Barcelona y Madrid.

Luego de su gira internacional, iniciará su gira local en Argentina, recorriendo la Región de Cuyo. Del 10 al 12 de octubre, estará en San Juan, Mendoza (Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz) y Tunuyán. Las entradas se pueden conseguir a la venta en entradaweb.com.ar.