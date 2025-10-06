Qué dijo Fabiana Cantilo sobre Mario Pergolini: qué pasó entre ellos

Por Analía Martín







La reconocida cantante Fabiana Cantilo volvió a ocupar los titulares tras una confesión inesperada sobre Mario Pergolini. En una entrevista televisiva, la artista habló sin vueltas sobre el vínculo que la unió al conductor de Otro Día Perdido, recordando con humor y sinceridad los años en que él la inspiró… y también la desconcertó.

Fabiana Cantilo y Mario Pergolini: una historia que vuelve al presente Durante su paso por Infama, Cantilo dejó a todos sin palabras al relatar su vínculo con el conductor. La cantante, en un diálogo fragmentado, recordó que por aquellos años Mario Pergolini no se mostraba interesado por nada de lo que ella hacía. “No es que yo sea loca, es que tengo mucha energía. Soy como una adelantada. Y como no le daba bola… él me miraba como diciendo ‘no te entiendo, no te doy bola’. O ‘como no te puedo coger, no te doy bola’”.

Sus palabras despertaron la curiosidad de los conductores quienes indagaron si alguna vez Pergolini había intentado seducir a la cantante, a lo cual contestó con un rotundo “no”. “Los tipos (de la discográfica) no querían que hicieras mis canciones, querían que hiciera jingles o twist, yo no quería. Tarde dos años pero saqué mis canciones. Y cuando salieron, Pergolini me dijo ‘no vas a poder, Fabi’... y acá estoy”.

Fabiana Cantilo “Yo era una chiquita que tenía miedo. Entonces le escribí 800 cartas que después rompí. Fue un antes y un después”, reveló la intérprete de Mi enfermedad. “Le escribí cartas que nunca les mandaba porque un día lo escuché hablando mal de mi en la radio. Hizo un chiste, en ese momento, acerca de que había que hacerme mierda y bueno…”, contó Cantilo luego pasó a otro tema. Con su característico humor, Cantilo aseguró que no guarda rencores y que incluso no descarta volver a cruzarse con Pergolini frente a las cámaras.

Lejos de guardar resentimiento, Cantilo explicó que con el tiempo comprendió que esas tensiones fueron parte de su crecimiento personal y artístico. Hoy, con más de cuatro décadas de trayectoria y trece años de sobriedad, la cantante se muestra más sólida que nunca sobre los escenarios y en paz con su historia. Fabiana Cantilo Fabiana Cantilo, una de las cantantes de rock nacional que ya forma parte de los clásicos “Si me invita, voy” Consultada sobre si aceptaría una invitación al programa Otro Día Perdido, Fabiana Cantilo no dudó en responder con ironía: “Sí, iría... a pegarle un poco”, bromeó entre risas. Su respuesta desató carcajadas en el estudio y confirmó que, a pesar de las diferencias del pasado, mantiene intacto su espíritu rebelde y espontáneo. Entre el humor, la emoción y la memoria, Fabiana Cantilo volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las voces más auténticas del rock argentino, capaz de transformar cualquier recuerdo en una historia para compartir./Ciudad.