Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

En un contexto donde la inflación sigue condicionando el consumo, las promociones en supermercados, farmacias y tiendas continúan siendo una herramienta clave para cuidar el bolsillo. Cada semana, los principales bancos y billeteras virtuales renuevan sus beneficios para que los mendocinos puedan ahorrar en productos básicos, combustibles e indumentaria.

Desde Sitio Andino recopilamos las principales promociones bancarias y virtuales vigentes en octubre . Banco Nación, Galicia, Macro, Mercado Pago y Personal Pay encabezan la lista con descuentos que vale la pena aprovechar.

El Banco de la Nación Argentina mantiene su propuesta con descuentos que se aplican con tarjeta de crédito o mediante la app MODO BNA+ .

El Banco Macro continúa con su calendario de descuentos en supermercados mendocinos.

Todas las entidades bancarias y billeteras virtuales tienen descuentos en supermercados.

Supermercados: 25% de ahorro en Amalia Express, 25% en Blow Max y 25% en Coto, con hasta 12 cuotas sin interés. Además, 6 cuotas sin interés en Changomás.

25% de ahorro en Amalia Express, 25% en Blow Max y 25% en Coto, con hasta 12 cuotas sin interés. Además, 6 cuotas sin interés en Changomás. Farmacias: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés en Farmacias Del Puente, con tope de $10.000 por compra.

10% de descuento y 3 cuotas sin interés en Farmacias Del Puente, con tope de $10.000 por compra. Indumentaria: 3 cuotas sin interés en Dexter, 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés en Topper y beneficios en locales de Palmares.

3 cuotas sin interés en Dexter, 30% de ahorro y 12 cuotas sin interés en Topper y beneficios en locales de Palmares. Librerías: 3 cuotas sin interés en Yenny.

Banco Galicia: promociones en consumo diario

Galicia mantiene descuentos en rubros clave del gasto familiar:

Supermercados: hasta 25% de ahorro en Jumbo los jueves; 25% en Libertad los jueves; 20% en Changomás los viernes y 20% en Vea los jueves.

hasta 25% de ahorro en Jumbo los jueves; 25% en Libertad los jueves; 20% en Changomás los viernes y 20% en Vea los jueves. Indumentaria: 9 cuotas sin interés en Adidas, 20% y 3 cuotas sin interés en Bowen, Dexter y Devré.

9 cuotas sin interés en Adidas, 20% y 3 cuotas sin interés en Bowen, Dexter y Devré. Farmacias: 25% de ahorro los jueves en Farmacity (pagando con Visa) y 20% en Farmacias Del Puente.

Billeteras virtuales: descuentos para todos los días

Entre las plataformas más usadas, Mercado Pago y Personal Pay mantienen beneficios atractivos que ayudan a estirar el presupuesto.

Personal Pay:

25% de reintegro en Changomás los martes y jueves.

20% en Topper los lunes y miércoles.

20% en Coherhouse todos los días.

10% en Frávega los miércoles.

Mercado Pago:

15% de descuento los martes en Disco, Jumbo y Vea (tope $6.000).

20% los miércoles en Adidas (tope $30.000).

10% de reintegro en Farmacity los miércoles (tope $2.500).

90% de descuento pagando con QR en colectivos (tope $10.000, válido hasta el 15 de octubre).

Ahorrar sin resignar consumo

Seguir de cerca las promociones puede ser una herramienta clave para administrar mejor el presupuesto familiar. Aprovechar los descuentos no solo permite ahorrar mes a mes, sino también mantener el consumo de productos esenciales sin resignar calidad de vida.