7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
ATENCIÓN

Cuáles son las 44 profesiones que la inteligencia artificial podría reemplazar

Un estudio de OpenAI reveló cuáles son los trabajos que corren más riesgo de ser reemplazados por inteligencia artificial. El listado completo.

Cuáles son las 44 profesiones que la inteligencia artificial podría reemplazar

Cuáles son las 44 profesiones que la inteligencia artificial podría reemplazar

Por Sitio Andino Economía

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una realidad que transforma el trabajo cotidiano de millones. Su presencia se multiplica en sectores tan diversos como la educación, la salud o el comercio. Ahora, un nuevo estudio de OpenAI —la compañía detrás de ChatGPT— reveló qué 44 profesiones podrían ser reemplazadas por sistemas automatizados.

Según el informe, en rubros como el comercio mayorista y minorista ya se observan tasas de reemplazo superiores al 50% en tareas clave. En puestos de atención al público, por ejemplo, la IA supera el rendimiento humano en un 81% de las pruebas. Este escenario, marcado por la velocidad del cambio tecnológico, plantea interrogantes sobre el futuro del empleo y la estabilidad laboral.

Lee además
La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad.
Videovigilancia

La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad
Una deuda silenciosa, ¿por qué es clave que empecemos a hablar de inteligencia híbrida?
Opinión

Una deuda silenciosa, ¿por qué es clave que empecemos a hablar de inteligencia híbrida?

Cómo se llevó adelante la investigación

El estudio, publicado el 6 de octubre de 2025, utilizó una metodología de comparación ciega llamada GDPval. Los investigadores de OpenAI enfrentaron a modelos de inteligencia artificial con profesionales humanos en tareas de nueve sectores económicos considerados estratégicos en Estados Unidos.

Para evitar sesgos, un panel de expertos evaluó los resultados sin saber si las respuestas correspondían a una persona o a una IA. En ese contexto, Claude Opus 4.1 (de Anthropic) obtuvo un rendimiento superior al de los humanos en un 47,6% de los casos, mientras que GPT5-high, de OpenAI, alcanzó un 38,8%. Estas cifras confirman la rapidez con la que la IA se acerca al nivel de los especialistas humanos.

Los trabajos que mejor resisten a la inteligencia artificial

El informe señaló que no todas las actividades están igual de expuestas al reemplazo. Las profesiones del sector de la información —como directores, productores y periodistas— mostraron una mayor resistencia, con un máximo del 39% de sustitución potencial.

Entre las más protegidas aparecen los ingenieros industriales, apenas superados en un 17% de los casos, y los ingenieros mecánicos, con un 23%. Sin embargo, OpenAI aclaró que los resultados reflejan únicamente tareas puntuales y no la complejidad real de cada puesto. “Los modelos actuales se acercan a la calidad del trabajo de los expertos, pero la automatización total aún enfrenta limitaciones”, advirtió el informe.

ia trabajo empleo
Directores, productores y periodistas son algunas de las profesiones que corren menos riesgo de ser reemplazadas por la IA

Directores, productores y periodistas son algunas de las profesiones que corren menos riesgo de ser reemplazadas por la IA

El listado completo de las 44 profesiones con más riesgos de ser reemplazadas por la IA

  • Empleados de mostrador: 81%
  • Gerentes de ventas: 79%
  • Empleados de envíos, recepción e inventario: 76%
  • Editores: 75%
  • Desarrolladores de software: 70%
  • Detectives e investigadores privados: 70%
  • Responsables de cumplimiento normativo: 69%
  • Supervisores de ventas no minoristas: 69%
  • Representantes de ventas mayoristas y manufactureras: 68%
  • Gerentes generales de operaciones: 67%
  • Gerentes de servicios médicos y de salud: 65%
  • Compradores y agentes de compras: 64%
  • Asesores financieros personales: 64%
  • Gerentes de servicios administrativos: 62%
  • Representantes de atención al cliente: 59%
  • Supervisores de ventas minoristas: 59%
  • Supervisores de producción y operaciones: 58%
  • Enfermeros especialistas: 56%
  • Corredores de bienes raíces: 54%
  • Analistas de noticias, reporteros y periodistas: 53%
  • Gerentes de sistemas informáticos y de información: 52%
  • Supervisores de policías y detectives: 49%
  • Representantes de ventas técnicas y científicas: 47%
  • Abogados: 46%
  • Especialistas en gestión de proyectos: 42%
  • Trabajadores sociales de infancia y familia: 42%
  • Secretarios médicos y asistentes administrativos: 42%
  • Agentes de bolsa y financieros: 42%
  • Supervisores de apoyo administrativo: 41%
  • Analistas de inversiones: 41%
  • Animadores y recreadores: 37%
  • Enfermeros titulados: 37%
  • Gerentes de propiedades y asociaciones: 34%
  • Gerentes financieros: 32%
  • Productores y directores: 31%
  • Técnicos de audio y video: 30%
  • Conserjes de hotel: 29%
  • Empleados de gestión de pedidos: 28%
  • Agentes inmobiliarios: 27%
  • Farmacéuticos: 26%
  • Contadores y auditores: 24%
  • Ingenieros mecánicos: 23%
  • Ingenieros industriales: 17%
  • Editores de cine y video: 17%

La inteligencia artificial avanza a un ritmo que redefine los modos de producción y las tareas laborales. Si bien algunos puestos muestran mayor vulnerabilidad frente a la automatización, otros conservan un margen de adaptación. Los resultados del estudio confirman que el impacto será desigual y dependerá del sector y del nivel de especialización de cada actividad/ Infobae y Bae Negocios

Temas
Seguí leyendo

El desafío del empleo en Argentina: qué competencias faltan y por qué crece la desocupación

La AUH aumenta en octubre 2025: conocé cuánto recibirás y cuándo

De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2025: valores por hora y jornada completa

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

ANSES: quiénes cobran este martes 7 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 7 de octubre de 2025

Caputo se reunió con su par estadounidense y avanza el salvataje a Milei

Crisis y elecciones 2025: el 65% de los argentinos no confía en la recuperación de la economía

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria
ECONOMÍA FAMILIAR

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

Las Más Leídas

El auto del efectivo, completamente volcado, tras el tiroteo ocurrido en Luján de Cuyo. 
está en terapia intensiva

Quién es el presunto ladrón baleado en Luján de Cuyo y sus antecedentes

Así quedó el auto en el que se trasladaba el sospechoso. 
importante operativo policial

Robo, tiros y un presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Productores combaten las heladas en Valle de Uco con quemas. video
Dónde y cómo reclamar

Otra vez, el Valle de Uco fue azotado por las heladas y temperaturas bajo cero

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa video
El joven sigue grave

Imputaron a la mujer que apuñaló a su novio de 22 años en General Alvear

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

Te Puede Interesar

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos.
Seguridad

Obligan a taxis y remises a colocar sistemas de monitoreo y botones de pánico en los vehículos

Por Florencia Martinez del Rio
Habló Fred Machado y reconoció que a José Luis Espert le dio dinero para la campaña del 2019.
Escándalo antes de las elecciones

Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Por Sitio Andino Política
La caída de árboles genera tragedias. 
Medida

Tras la muerte de una mujer por la caída de un árbol, Maipú Municipio declaró la emergencia

Por Cecilia Zabala