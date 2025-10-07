7 de octubre de 2025
{}
Ahora podés pagar combustible con dólares en YPF: cómo funciona el sistema

YPF amplía las opciones de pago para quienes buscan mayor comodidad y control sobre sus operaciones en dólares de forma digital. Cómo implementarlo.

YPF anunció que, desde ahora, los usuarios de su aplicación podrán utilizar dólares para pagar la carga de combustible, productos y servicios en todas las estaciones del país que integran su red. La función, disponible dentro de la plataforma YPF Digital, está dirigida a quienes ya operan con el sistema Dinero en Cuenta.

Cómo funciona el pago en dólares en YPF

Con esta nueva herramienta, la petrolera amplía las opciones de pago digital disponibles en el sector energético. Para usarla, el cliente debe tener activado Dinero en Cuenta y contar con una cuenta en dólares a su nombre.

Según informó la empresa, los fondos se transfieren a una cuenta corriente de YPF Digital Inversiones en Banco Santander, y el pago se aplica a compras de combustibles, tiendas FULL y servicios YPF Boxes. Al momento de realizar la operación, la aplicación muestra en pantalla el tipo de cambio vigente y el monto correspondiente en pesos.

El cliente necesita Dinero en Cuenta activo y una cuenta en dólares a su nombre.

YPF aclaró que “los dólares transferidos solo pueden destinarse a consumos dentro del ecosistema de YPF”, por lo que no se habilitan extracciones de efectivo, transferencias a terceros ni combinaciones de medios de pago. En caso de reintegro, la devolución se realiza exclusivamente a la cuenta de origen en dólares.

Un paso más en la digitalización del sistema de pagos

De acuerdo con el comunicado oficial, la implementación forma parte del proceso de innovación que impulsa la compañía en el terreno de los pagos digitales dentro del sector energético argentino. A la vez, apunta a un segmento específico de usuarios: aquellos que disponen de una cuenta en dólares.

El sistema exige contar con Dinero en Cuenta operativo y vincular una cuenta bancaria en moneda estadounidense, lo que implica ciertos requisitos previos. Los usuarios deben transferir dólares únicamente desde cuentas propias, ya que la plataforma no acepta fondos provenientes de terceros.

Una vez acreditado el pago, la aplicación convierte el saldo a pesos al tipo de cambio comprador del Banco Nación, garantizando transparencia sobre el valor utilizado en la operación.

Seguridad y respaldo bancario

Fuentes del sector financiero explicaron que la tecnología de YPF Digital integra mecanismos de autenticación y validación de identidad para resguardar cada transacción. El respaldo de Banco Santander refuerza la infraestructura de seguridad y soporte, un elemento clave en los procesos de transferencia y liquidación dentro del nuevo esquema/ Infobae

