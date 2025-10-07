De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2025: valores por hora y jornada completa

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tuvo un aumento en agosto que continúa vigente hasta el momento. La medida fue establecida por la resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial, luego de que fracasara el acuerdo entre las cámaras empresariales y el Consejo del Salario.
Evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante 2025
La resolución dispuso un incremento escalonado que comenzó a aplicarse en junio, con los siguientes valores mensuales:
El Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en el mismo valor desde agosto 2025.
En la práctica, el Gobierno optó por una actualización más cercana a la propuesta del sector empresarial, que planteaba un salario de $311.500, y se alejó del reclamo del Consejo del Salario, que pedía elevar el mínimo a $657.703.
El Salario Mínimo en octubre de 2025
Actualmente, el SMVM no registra nuevos aumentos desde agosto y se mantiene en $322.200 mensuales para quienes cumplen una jornada laboral completa de 48 horas semanales.
Para los trabajadores con jornadas reducidas, el monto se calcula de manera proporcional. En tanto, el valor hora vigente para septiembre de 2025 es de $1.610.
Qué representa el Salario Mínimo, Vital y Móvil
El SMVM constituye la remuneración mínima en efectivo que debe percibir un trabajador. Además de garantizar un piso salarial, funciona como referencia para la determinación de diversos beneficios laborales y sociales.
Su actualización está a cargo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne periódicamente para definir los ajustes correspondientes.