De cuánto es el Salario Mínimo, Vital y Móvil en octubre 2025: valores por hora y jornada completa

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) tuvo un aumento en agosto que continúa vigente hasta el momento. La medida fue establecida por la resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo , publicada en el Boletín Oficial, luego de que fracasara el acuerdo entre las cámaras empresariales y el Consejo del Salario.

La resolución dispuso un incremento escalonado que comenzó a aplicarse en junio, con los siguientes valores mensuales:

En la práctica, el Gobierno optó por una actualización más cercana a la propuesta del sector empresarial , que planteaba un salario de $311.500, y se alejó del reclamo del Consejo del Salario, que pedía elevar el mínimo a $657.703.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en el mismo valor desde agosto 2025.

Actualmente, el SMVM no registra nuevos aumentos desde agosto y se mantiene en $322.200 mensuales para quienes cumplen una jornada laboral completa de 48 horas semanales .

Para los trabajadores con jornadas reducidas, el monto se calcula de manera proporcional. En tanto, el valor hora vigente para septiembre de 2025 es de $1.610.

Qué representa el Salario Mínimo, Vital y Móvil

El SMVM constituye la remuneración mínima en efectivo que debe percibir un trabajador. Además de garantizar un piso salarial, funciona como referencia para la determinación de diversos beneficios laborales y sociales.

Su actualización está a cargo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne periódicamente para definir los ajustes correspondientes.