El Gobierno nacional actualizó los precios de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron

El Gobierno nacional actualizó los precios para el biocombustible de octubre. A cuánto y cómo se ubicó con respecto a la inflación.

El Gobierno nacional actualizó los precios mínimos de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron

El Gobierno nacional actualizó los precios mínimos de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron

Por Sitio Andino Economía

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, estableció nuevos precios mínimos de adquisición para el biodiésel y el bioetanol, tanto a base de caña de azúcar como de maíz, que regirán durante todo octubre. Los incrementos podrían trasladarse a los valores de venta de naftas y gasoil.

Los aumentos respecto de los precios vigentes son del 6,71% para el biodiésel y del 4% para ambas variantes de bioetanol. De esta manera, la suba acumulada en los diez meses de 2025 alcanza el 41,72% y 26,64%, respectivamente, porcentajes significativamente superiores a la inflación proyectada del 24,5% para el mismo período. Los nuevos valores fueron publicados en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 385/2025 y 386/2025.

biocombustible1
El biocombustible subió por encima de la inflación en lo que va del año.

El biocombustible subió por encima de la inflación en lo que va del año.

Combustibles por encima de la inflación

Los ajustes muestran incrementos que, en el caso del bioetanol, duplican la inflación proyectada para el mes, mientras que en el biodiésel la superan ampliamente.

Con la aplicación de las nuevas resoluciones, el precio mínimo de adquisición del biodiésel, destinado a su mezcla con gasoil, se establece en $1.508.704 por tonelada, un 6,71% más que los $1.413.861 vigentes en septiembre.

En cuanto al bioetanol elaborado con caña de azúcar para su mezcla con naftas, el nuevo precio por litro es de $891,286, mientras que el bioetanol procesado con maíz alcanza $816,887, ambos con un ajuste del 4% respecto de los valores del mes pasado, que eran $857,006 y $785,468, respectivamente.

Industria de biocombustibles advierte retraso en los precios

A pesar de que los aumentos superan la inflación, el sector que comercializa biocombustibles sostiene que los precios de adquisición siguen retrasados frente a los costos de producción. Según la industria, los márgenes de rentabilidad son escasos y, en determinados meses, incluso pueden operar con pérdidas/ Bae Negocios

El Gobierno nacional actualizó los precios mínimos de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron
El Gobierno nacional actualizó los precios de biodiésel y bioetanol para octubre: cómo quedaron

